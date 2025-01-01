      Lavadora de piso Kärcher cinza com detalhes amarelos, vista lateral, com escova e rodas.

      Secadoras de piso

      BD 43/35 C Ep

      This device requires instruction

      Referência: 1.515-401.0

      • Tanques de 35 litros para água limpa/suja, escova de disco de 43 cm, propulsão por escova.
      • Operação com fio, máx. 1720 m²/h
      • Máquina extremamente compacta e manobrável
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