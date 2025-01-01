Com a lavadora-secadora BD 43/35 C Ep, alimentada por rede elétrica (230 V/50 Hz) e com sistema de discos, não há opção de funcionamento a bateria, o que torna a máquina muito econômica. O equipamento técnico da máquina é do alto padrão habitual: impressiona com uma largura de trabalho de 43 centímetros, um volume do tanque de 35 litros, um rodo em forma de V de 900 milímetros e é muito fácil de operar graças ao sistema EASY Operation com botões amarelos de fácil visualização. Além disso, é muito silenciosa e a limpeza é extremamente simples. A BD 43/35 C Ep, de fácil manuseio, é ideal para áreas menores e com muitos móveis, de até 900 m². Ademais, suas dimensões compactas permitem uma ótima visibilidade da área a ser limpa.

Elementos de controle robustos e duráveis Projetado para uso diário. Máquina robusta, durável e confiável. Operação simples graças ao painel EASY-Operation. Símbolos autoexplicativos e painel de controle claro. Breves fases de familiarização. Elementos de controle simples, com código de cores amarelo, tornam a máquina fácil de usar. Máquina pequena e compacta Máquina extremamente manobrável. Visão clara das superfícies a serem limpas. Tanque de grande volume para longos intervalos de trabalho. Grande volume do tanque para longos períodos de trabalho sem interrupção. Para uma limpeza muito eficiente e econômica. Sistema Home Base Opções para fixação de ganchos, recipientes, esfregão, etc. Utensílios de limpeza adicionais podem ser levados a bordo. Modelo básico e acessível na categoria de 25 a 35 litros. Excelente relação custo-benefício. Reduzido às características mais importantes. Elementos de controle amarelos e claramente visíveis Os elementos de controle amarelos simplificam a operação e reduzem o tempo de aprendizado. Máquina ligada à rede elétrica Baixo peso e baixo investimento inicial. Adequado tanto para uso ocasional quanto contínuo.