Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Secadoras de piso
This device requires instruction
Referência: 1.515-401.0
Tipo de acionamento
Operação de rede
Transmissão por tração
Avanço por rotação da escova
Largura de trabalho, pincéis (mm)
430
Largura de trabalho, aspiração (mm)
750
Reservatório de água doce/suja (L)
35 35
Desempenho teórico da área (ft²/h)
1720
Desempenho prático da área (m²/h)
1250
Velocidade da escova (Rpm)
180
pressão de contato da escova (g/cm² / kg)
30 - 40 / 26.5 - 28.5
Consumo de água (L/min)
2.7
nível de pressão sonora (dB(A))
70
Tensão (V)
230
Freqüência (Hz)
50
Potência de entrada nominal (W)
1400
Cor
antracite
Peso sem acessórios (kg)
48
Medidas (CxLxA) (mm)
1135 x 520 x 1025
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Product information
Manual