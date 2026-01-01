      Secadoras de piso BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li | Kärcher

      Lavadora de piso Kärcher cinza com assento, volante e escova vermelha na base.

      Secadoras de piso

      BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li

      Este equipamento requer instruções de uso.

      Referência: 1.161-081.0

      • Reservatórios de 70 litros para água limpa/suja, cabeça de escova de disco de 51 cm, velocidade de 6 km/h
      • Bateria de íon-lítio de 90 Ah, longa vida útil, autonomia de até 2,25 h, vazão máxima de 2800 m²/h.
      • Extremamente compacto e manobrável, muito fácil de operar, carregador externo.
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