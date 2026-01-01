Secadoras de piso BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li | Kärcher

Site em manutenção - Prometemos ser breves
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Secadoras de piso
Este equipamento requer instruções de uso.
Referência: 1.161-081.0
Tipo de tração
Bateria
Transmissão por tração
motor de tração
Largura de trabalho, escovas (mm)
510
Largura de trabalho, aspiração (mm)
850
Depósito de água limpa/suja (L)
70 75
Desempenho teórico da área (m²/h)
2805
Desempenho prático da área (m²/h)
2000
Tipo de bateria
Iões de lítio
Bateria (V / Ah)
25.6 / 90
Autonomia da bateria (h)
2
Tempo de carregamento da bateria (h)
8
Velocidade da escova (Rpm)
180
Pressão de contacto da escova (g/cm² / kg)
13 / 20
largura de giro do corredor (mm)
1650
Consumo de água (L/min)
2.3
nível de pressão sonora (dB(A))
67
Potência de entrada nominal (W)
1400
Peso total permitido (kg)
345
Peso sem acessórios (kg)
112
Dimensões (C × L × A) (mm)
1310 x 590 x 1060
Conteúdo da embalagem
Equipamento