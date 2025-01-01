      Lavadora de piso Kärcher cinza com escovas rotativas na base e rodas para movimentação.

      Secadoras de piso

      BD 80/100 W Bp Pack Classic *EU

      This device requires instruction

      Referência: 1.127-018.0

      • Tanques de 100 litros para água limpa/suja, escova de disco de 80 cm, acionamento por tração.
      • Cabeça da escova e rodo fabricados em alumínio robusto.
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