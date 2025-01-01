Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Secadoras de piso
This device requires instruction
Referência: 1.127-018.0
Tipo de acionamento
Bateria
Transmissão por tração
motor de tração
Largura de trabalho, pincéis (mm)
810
Largura de trabalho, aspiração (mm)
1090
Reservatório de água doce/suja (L)
100 100
Desempenho teórico da área (m²/h)
4000
Desempenho prático da área (m²/h)
2400
Tipo de bateria
Sem necessidade de manutenção
Bateria (V / Ah)
24 / 285
Autonomia da bateria (h)
4.75
Fonte de alimentação para carregador de bateria (V / Hz)
220 - 240 / 50 - 60
Velocidade da escova (Rpm)
180
pressão de contato da escova (g/cm² / kg)
21.3 - 36.2 / 40 - 69
largura de giro do corredor (mm)
1650
nível de pressão sonora (dB(A))
65
Potência de entrada nominal (W)
1900
Peso total permitido (kg)
435
Peso sem acessórios (kg)
110.6
Medidas (CxLxA) (mm)
1500 x 835 x 1065
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Manual
Aceda facilmente ao manual online
Manual
Áreas de utilização