      Máquina de disco único BDP 43/400 C | Kärcher

      Polidora Kärcher com cabo longo, base redonda e escova vermelha, em fundo branco.

      Máquina de disco único

      BDP 43/400 C

      Referência: 1.291-251.0

      • Máquina de alta velocidade
      • Muito silencioso
      • Para polimento e limpeza.
      Solicitar uma proposta