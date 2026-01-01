Máquina de disco único BDP 43/400 C | Kärcher

Ideal para limpeza e polimento rápidos e completos de revestimentos de piso duros e elásticos: Nossa confortável e potente máquina monodisco BDP 43/400 C impressiona com uma alta velocidade de rotação de 400 rpm e baixo nível de ruído. Além disso, a máquina de alta velocidade também pode ser usada para aplicar produtos de tratamento em pisos de madeira. Para evitar a dispersão de poeira durante o trabalho, uma unidade de sucção de fácil instalação, com anel de sucção, está disponível como opcional. O suporte para o disco de polimento está incluso como padrão.

Máquina monodisco rápida e de alta velocidade com 400 rpm Operação muito silenciosa com alta cobertura de área. Para resultados de polimento excelentes. Tomada elétrica integrada Para conexão a uma unidade de sucção, que reduz a poeira. Não é necessário nenhum cabo adicional, o que significa uma limpeza mais eficiente. Rodas de grandes dimensões Fácil de transportar, mesmo em longas distâncias. Pode ser facilmente transportado por escadas. Também pode ser transportado na posição de estacionamento. Muito silencioso Também pode ser utilizado em áreas extremamente sensíveis ao ruído (como hotéis, hospitais ou escritórios). Plataforma muito baixa Para limpeza debaixo de móveis e radiadores. Ampla gama de acessórios Acessórios específicos para cada aplicação, como escovas com diferentes graus de dureza, placas de acionamento de discos, diferentes tipos de discos, unidade de sucção, etc. Limpeza sistemática: acessórios ideais para cada aplicação.