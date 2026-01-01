Máquina de polir BDP 50/1500 C | Kärcher

A BDP 50/1500 C tem dimensões impressionantemente compactas e é muito fácil de manobrar graças ao seu impulsor auxiliar central. Com uma velocidade de rotação de 1500 rpm, o dispositivo proporciona resultados de polimento brilhantes. Elementos de controlo simples garantem um manuseamento intuitivo. O resguardo rotativo impede o pó de levantar. O pó é recolhido num saco de filtro de tecido reciclável de 1 litro pelo sistema de sucção passiva. A máquina não se desvia do curso e permite viajar em linha reta de forma consistente, o que significa máxima produtividade. O punho ajustável garante uma altura de trabalho confortável e pode ser dobrado para poupar espaço de arrumação. O gatilho impede que a máquina seja ligada involuntariamente – o dispositivo para assim que o punho é libertado. A placa de acionamento do disco flutuante ajusta-se automaticamente à superfície inferior. É acionada por mola e garante uma pressão de contacto ideal. O kit de acessório de limpeza por pulverização opcional garante que os agentes de limpeza são pulverizados apenas onde são necessários.

Sistema de aspiração integrado A proteção garante que a poeira do polimento permaneça sob a máquina. A poeira é coletada no recipiente por meio de aspiração passiva, reduzindo o impacto da poeira durante o polimento. Qualquer poeira coletada é fácil de esvaziar – o saco do filtro é reutilizável. pressão de contato automática A placa de acionamento da almofada é montada sobre molas. A pressão de contato é regulada automaticamente para resultados de polimento consistentes. A almofada mantém um contato ideal com a superfície e se adapta a qualquer irregularidade do piso. Alta velocidade de polimento 1.500 rpm para resultados de polimento perfeitos. Sistema de corrida integrado Boa estabilidade direcional – não desvia para a direita nem para a esquerda – fácil manuseio. Compactar O modelo compacto BDP 50/1500 C é extremamente manobrável. Motor com transmissão por correia Silêncio absoluto. Operação de rede Longos períodos de trabalho ininterruptos – Placa de acionamento da almofada com trava central Fixação segura e centralizada da almofada. Roda central Para limpeza rente às bordas – inclusive para a frente.