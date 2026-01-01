      Máquina de polir BDP 50/1500 C | Kärcher

      Polidora Kärcher cinza com alça preta e detalhes amarelos, vista em fundo branco.

      Máquina de polir

      BDP 50/1500 C

      Referência: 1.291-141.0

      • Velocidade de 1500 rpm, pressão de contato automática
      • Sistema de aspiração integrado
      • Proteção de partida, parada automática da máquina
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