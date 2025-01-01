      Polidora Kärcher com escova vermelha e rodas pretas, vista de perfil em fundo branco.

      Máquina de disco único

      BDS 43/150 C Classic

      Referência: 1.291-243.0

      • Motor de 1500 W, largura de trabalho de 430 mm, fácil de operar.
      • Suporte planetário sem necessidade de manutenção, baixo desgaste.
      • Limpeza versátil de pisos e lixamento de parquet.
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