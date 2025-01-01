Nossa robusta máquina monodisco BDS 43/150 C Classic oferece uma excelente relação custo-benefício e é muito versátil para a limpeza completa de pisos. Com um potente motor de 1.500 watts, é adequada tanto para pisos duros e resilientes quanto para revestimentos têxteis, além de ser ideal para lixar pisos de parquet desgastados. Com uma largura de trabalho de 430 mm, é perfeita para a maioria das aplicações na área de limpeza predial, enquanto o porta-satélites, que dispensa manutenção e é feito com engrenagens metálicas resistentes, garante longa vida útil, muito menos desgaste e custos de manutenção reduzidos em comparação com engrenagens de correia. Uma placa de acionamento do disco também está inclusa.

Motor potente Design extremamente robusto e durável. Poderoso para inúmeras aplicações. Baixos custos de operação e manutenção. Portador planetário robusto Fabricadas com engrenagens de metal resistentes. Reduzem o desgaste e os custos de manutenção em comparação com engrenagens de correia. Torque superior ao de uma engrenagem de correia convencional. Silencioso, durável e sem necessidade de manutenção. Operação fácil Manuseio prático e fácil. Excelente equilíbrio e funcionamento silencioso. Tomada elétrica integrada Para conexão a uma unidade de sucção, que reduz a poeira. Aumenta o desempenho da limpeza.