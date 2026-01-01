Máquina de disco único BDS 43/150 C Classic *EU | Kärcher

Com uma largura de trabalho de 43 centímetros, velocidade de rotação variável (150 ou 300 rpm) e um potente motor de 1500 W, a nossa polidora monodisco BDS 43/DUO C permite uma ampla gama de aplicações. A máquina é adequada para a limpeza de pisos duros e elásticos, carpetes, para o polimento de diferentes superfícies e até mesmo para o lixamento de parquet. A BDS 43/DUO C impressiona pelo seu excelente funcionamento suave. Além disso, a pega larga facilita o manuseio da máquina, permitindo que utilizadores inexperientes ou sem formação a utilizem sem dificuldades.

Duas velocidades Opção de 150 rpm e 300 rpm com o interruptor de alternância. O interruptor é facilmente acessível no painel central. Muito silencioso Também pode ser utilizado em áreas extremamente sensíveis ao ruído (como hotéis, hospitais ou escritórios). Motor potente Design extremamente robusto e durável. Alto torque para um trabalho eficiente. Plataforma muito baixa Para limpeza debaixo de móveis e radiadores. Rodas de grandes dimensões Fácil de transportar, mesmo em longas distâncias. As escadas também podem ser controladas. Ampla gama de acessórios Acessórios específicos para cada aplicação, como reservatório, escovas com diferentes graus de dureza, placa de acionamento da almofada, diferentes almofadas, almofada de microfibra, almofadas diamantadas, etc. Limpeza sistemática: acessórios ideais para cada aplicação.