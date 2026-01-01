      Máquina de disco único BDS 43/150 C Classic *EU | Kärcher

      Polidora Kärcher cinza com cabo preto e amarelo, rodas traseiras e base circular.

      Máquina de disco único

      BDS 43/150 C Classic *EU

      Referência: 1.291-250.0

      • Velocidade variável (150 ou 300 rpm) selecionável por interruptor.
      • Motor robusto e potente
      • Máquina ultrassilenciosa
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