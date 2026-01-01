      Máquina de disco único BDS 43/ Orbital C | Kärcher

      Polidora Kärcher com disco vermelho, tanque cinza e rodas pretas, vista lateral em fundo branco.

      Máquina de disco único

      BDS 43/ Orbital C

      Referência: 1.291-252.0

      • Tecnologia orbital inovadora
      • O modo de cabo invertido aumenta a pressão da escova de 38 para até 55 kg.
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