Máquina de disco único BDS 43/ Orbital C | Kärcher

Site em manutenção - Prometemos ser breves
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Máquina de disco único
Referência: 1.291-252.0
Tipo de tração
Operação de rede
Largura de trabalho, escovas (mm)
430
Altura de trabalho (mm)
100
Tanque, lavadora nova (L)
12
Velocidade da escova (Rpm)
60
Pressão de contacto da escova (kg)
38 - 55
Oscilações (O/min)
1500
nível de pressão sonora (dB(A))
54
Tensão (V)
220 - 240
Frequência (Hz)
50
Cor
antracite
Peso (com acessórios) (kg)
52.1
Dimensões (C × L × A) (mm)
1070 x 570 x 430
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Áreas de utilização