Máquina de disco único BDS 43/ Orbital C Spray | Kärcher

Com uma largura de trabalho de 43 centímetros e uma ampla gama de aplicações, nossa nova máquina orbital monodisco BDS 43 / Orbital C Spray foi projetada para a limpeza de edifícios. A máquina combina movimentos orbitais e rotativos em uma vibração constante, maximizando a eficiência da limpeza. Além disso, a máquina está equipada com bicos de pulverização especialmente projetados para limpeza de carpetes, que distribuem a quantidade necessária de solução de limpeza em grandes áreas e, além de proporcionar excelentes resultados de limpeza, também permitem tempos de secagem mais curtos. Efeitos associados ao movimento orbital: A máquina robusta é muito suave e resistente, o que garante um alto nível de facilidade de uso e trabalho sem fadiga, seja durante a lavagem, remoção de revestimentos, polimento ou cristalização.

Funcionamento simples e intuitivo Manuseio prático e fácil. Excelente equilíbrio e funcionamento silencioso. Ajuda a evitar erros de funcionamento. Modo de alça reversa Aumenta a pressão da escova de 38 até 55 quilos. Alta eficiência de limpeza mesmo em condições difíceis. Trabalho fácil, mesmo em espaços confinados. Bicos de pulverização integrados e ajustáveis Para um fluxo de água preciso e um alto desempenho em área. Excelente resultado de limpeza e tempos de secagem curtos. Movimento roto-orbital Excelente resultado de limpeza com redução de até 50% no tempo de higienização. Resultados de limpeza excelentes em todos os tipos de piso. Redução dos custos de limpeza e treinamento. Cabeça inclinável a 90° Permite a troca simples e rápida da almofada. Aumenta o conforto e evita que os tapetes fiquem molhados no chão. Motor potente Design extremamente robusto e durável. Poderoso para inúmeras aplicações. Baixos custos de operação e manutenção.