      Jato de terra, pequeno, 030 | Kärcher

      Bico de pulverização Kärcher Professional cinza com inscrição "max. 60 C / 140 F".

      Jato de terra, pequeno, 030

      Referência: 4.114-018.0

      Menos perda de potência, maior qualidade de pulverização: a nova lavadora de alta performance com bico de tamanho 030 alcança até 50% mais desempenho de limpeza e área de cobertura do que seu modelo anterior.
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