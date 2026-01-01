Jato de terra, pequeno, 030 | Kärcher

O novo jato de alta pressão (bocal tamanho 030) oferece poder de limpeza concentrado. As perdas internas de energia foram minimizadas e a qualidade do jato foi significativamente aprimorada, proporcionando até 50% mais limpeza e rendimento em comparação com seu antecessor. Graças ao jato rotativo, ele alcança um desempenho de limpeza 10 vezes superior ao dos bicos de alta pressão convencionais. Possui bico e anel de rolamento de cerâmica para máxima vida útil. Para uso com pressão máxima de 180 bar/18 MPa e temperatura da água de 60 °C.

Desempenho de limpeza e cobertura até 50% superior ao do modelo anterior. Uma enorme economia de tempo. Perdas de energia minimizadas e qualidade de pulverização aprimorada. Poder de limpeza aprimorado para remover sujeira incrustada. O jato pontual rotativo no bocal rotativo combina as vantagens de um jato pontual e de um jato plano. Alto poder de limpeza e excelente desempenho em grandes áreas. Bocal de cerâmica e anel de rolamento de cerâmica Vida útil máxima. Desempenho de limpeza poderoso Remove rapidamente a sujidade mais difícil.