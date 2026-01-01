Jato de terra, pequeno, 030 | Kärcher

Site em manutenção - Prometemos ser breves
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Referência: 4.114-018.0Menos perda de potência, maior qualidade de pulverização: a nova lavadora de alta performance com bico de tamanho 030 alcança até 50% mais desempenho de limpeza e área de cobertura do que seu modelo anterior.
Pressão máxima (bar)
180
Pressão (bar)
máx. 180
Temperatura (°C)
máx. 60
Tamanho do bico ( )
30
Tamanho
pequeno
Tópico de conexão
FÁCIL!Trava
Cor
antracite
Peso (kg)
0.2
Peso incl. embalagem (kg)
0.2
Dimensões (C × L × A) (mm)
90 x 57 x 57