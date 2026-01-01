      Jato de terra, pequeno, 035 | Kärcher

      Bico de pulverização Kärcher Professional cinza com inscrição "max. 60 C / 140 F".

      Jato de terra, pequeno, 035

      Referência: 4.114-019.0

      O novo jato de alta performance para limpeza de sujeira (bocal tamanho 035) com jato rotativo faz uma grande diferença: até 50% mais eficiência de limpeza e alcance em comparação com seu antecessor.
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