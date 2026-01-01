Jato de terra, pequeno, 035 | Kärcher

Com o novo jato de alta performance (bocal tamanho 035), as perdas internas de energia foram minimizadas e a qualidade do jato foi significativamente aprimorada. Ele possui um jato rotativo que proporciona 10 vezes mais poder de limpeza. Comparado ao seu antecessor, alcança até 50% mais eficiência de limpeza e alcance. Com bocal e anel de rolamento de cerâmica para uma vida útil extremamente longa. O jato permite uma pressão de trabalho de até 180 bar/18 MPa e é adequado para temperaturas da água de até 60 °C.

Desempenho de limpeza e cobertura até 50% superior ao do modelo anterior. Uma enorme economia de tempo. Perdas de energia minimizadas e qualidade de pulverização aprimorada. Poder de limpeza aprimorado para remover sujeira incrustada. O jato pontual rotativo no bocal rotativo combina as vantagens de um jato pontual e de um jato plano. Alto poder de limpeza e excelente desempenho em grandes áreas. Bocal de cerâmica e anel de rolamento de cerâmica Vida útil máxima. Desempenho de limpeza poderoso Remove rapidamente a sujidade mais difícil.