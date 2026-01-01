Jato de terra, pequeno, 035 | Kärcher

Site em manutenção - Prometemos ser breves
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Referência: 4.114-019.0O novo jato de alta performance para limpeza de sujeira (bocal tamanho 035) com jato rotativo faz uma grande diferença: até 50% mais eficiência de limpeza e alcance em comparação com seu antecessor.
Pressão máxima (bar)
180
Pressão (bar)
máx. 180
Temperatura (°C)
máx. 60
Tamanho do bico ( )
35
Tamanho
pequeno
Tópico de conexão
FÁCIL!Trava
Cor
antracite
Peso (kg)
0.3
Peso incl. embalagem (kg)
0.3
Dimensões (C × L × A) (mm)
155 x 60 x 60