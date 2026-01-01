Jato de terra, pequeno, 045 | Kärcher

Uma potência em um bocal compacto: o jato de alta performance (bocal tamanho 045) oferece desempenho de limpeza 10 vezes superior ao dos bocais convencionais, graças ao jato rotativo. Em comparação com seu antecessor, proporciona até 50% mais limpeza e cobertura. Com pressão máxima de 180 bar/18 MPa e temperatura da água de 60 °C, remove até a sujeira mais incrustada. Possui bocal e anel de rolamento em cerâmica para maior durabilidade.

Desempenho de limpeza e cobertura até 50% superior ao do modelo anterior. Uma enorme economia de tempo. Perdas de energia minimizadas e qualidade de pulverização aprimorada. Poder de limpeza aprimorado para remover sujeira incrustada. O jato pontual rotativo no bocal rotativo combina as vantagens de um jato pontual e de um jato plano. Alto poder de limpeza e excelente desempenho em grandes áreas. Bocal de cerâmica e anel de rolamento de cerâmica Vida útil máxima. Desempenho de limpeza poderoso Remove rapidamente a sujidade mais difícil.