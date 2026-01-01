Jato de terra, pequeno, 045 | Kärcher

Site em manutenção - Prometemos ser breves
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Referência: 4.114-021.0Desempenho de limpeza e cobertura até 50% superior ao do modelo anterior: com o novo jato de alta performance (bocal tamanho 045), as perdas de potência foram minimizadas e a qualidade da pulverização maximizada.
Pressão máxima (bar)
180
Pressão (bar)
máx. 180
Temperatura (°C)
máx. 60
Tamanho do bico ( )
45
Tamanho
pequeno
Tópico de conexão
FÁCIL!Trava
Cor
antracite
Peso incl. embalagem (kg)
0.3