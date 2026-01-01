      Jato de terra, pequeno, 045 | Kärcher

      Bico de pulverização Kärcher Professional cinza com inscrição "max. 60 C / 140 F".

      Jato de terra, pequeno, 045

      Referência: 4.114-021.0

      Desempenho de limpeza e cobertura até 50% superior ao do modelo anterior: com o novo jato de alta performance (bocal tamanho 045), as perdas de potência foram minimizadas e a qualidade da pulverização maximizada.
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