      Jato de terra, grande, 035 | Kärcher

      Bico rotativo Kärcher cinza com superfície texturizada e conexão metálica dourada.

      Jato de terra, grande, 035

      Referência: 4.114-040.0

      O jato de alta pressão com formato de lápis rotativo oferece desempenho de limpeza 10 vezes superior. Bocal e anel de rolamento em cerâmica para maior durabilidade. Outras especificações: Pressão máxima de 300 bar, 30 MPa e temperatura de 85 °C.
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