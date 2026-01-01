Jato de terra, grande, 055/060 | Kärcher

Site em manutenção - Prometemos ser breves
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Referência: 4.114-036.0O jato de alta pressão com formato de lápis rotativo oferece desempenho de limpeza 10 vezes superior. Bocal e anel de rolamento em cerâmica para maior durabilidade. Outras especificações: Pressão máxima de 300 bar, 30 MPa e temperatura de 85 °C.
Pressão máxima (bar)
300
Pressão (bar)
máx. 300
Temperatura (°C)
máx. 85
Tamanho do bico ( )
55 60
Tamanho
grande
Tópico de conexão
FÁCIL!Trava
Peso incl. embalagem (kg)
0.5