Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Secadoras de piso
Referência: 1.783-223.0
Tipo de acionamento
Operação de rede
Transmissão por tração
Avanço por rotação da escova
Largura de trabalho, pincéis (mm)
300
Largura de trabalho, aspiração (mm)
300
Reservatório de água doce/suja (L)
4 4
Desempenho teórico da área (m²/h)
200
Desempenho prático da área (m²/h)
150
Velocidade da escova (Rpm)
1450
pressão de contato da escova (g/cm²)
100
Consumo de água (L/min)
0.3
nível de pressão sonora (dB(A))
máx. 72
Tensão (V)
220 - 240
Freqüência (Hz)
50 - 60
Potência de entrada nominal (W)
820
Cor
antracite
Medidas (CxLxA) (mm)
495 x 340 x 1145
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Ficha técnica
Manual de instruções
Manual de instruções