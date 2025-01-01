Esta máquina é tão fácil de manobrar quanto uma escova de aspirador. Ela exerce dez vezes mais pressão de contato do que a limpeza manual com esfregão, com um desempenho de limpeza muito superior. E isso com uma velocidade do rolo de cerca de 1.500 rotações. A máquina mantém a sucção enquanto aspira para frente e para trás. Os rodos também podem ser levantados para sujeiras mais difíceis. Isso garante um tempo de contato maior para a frota de limpeza.

Escova de rolo de alta velocidade Para uma pressão de contato dez vezes maior do que a limpeza manual. A escova de rolo também limpa superfícies texturizadas e frestas. O rolo proporciona movimento automático para a frente, de modo que a máquina não precisa ser empurrada. Seca imediatamente As delicadas ventosas aspiram a umidade do chão, deixando-o seco – tanto para frente quanto para trás. Os pisos secam muito rapidamente. Para uma limpeza mais profunda, a sucção também pode ser desligada através do pedal. A sucção pode ser desligada. A sucção pode ser desligada através do pedal. A frota de limpeza pode ser aplicada e, em seguida, aspirada para uma limpeza mais profunda. Tanques removíveis O prático reservatório de água doce pode ser removido e abastecido em pias pequenas. O reservatório de água suja pode ser removido separadamente e, por exemplo, esvaziado na pia. Os tanques podem ser removidos separadamente ou em conjunto. Inclui alça para facilitar o transporte.