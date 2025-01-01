      Lavadora de piso Kärcher cinza com detalhes amarelos, vista lateral, sobre fundo branco.

      Secadoras de piso

      BR 30/4 C +MF *EU

      Referência: 1.783-223.0

      • Lavadora-secadora compacta, com tanques de 4 litros para água limpa/suja e largura de trabalho de 30 cm.
      • Máquina com fio, máx. 200 m²/h
      • Escova de rolo de microfibra, rodo reto
      Solicitar uma proposta