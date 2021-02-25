      Lavadora de piso Kärcher cinza e amarela com alça ajustável e rodas grandes.

      Secadoras de piso

      BR 35/12 C Bp Pack *EU

      Referência: 1.783-467.0

      • Lavadora-secadora compacta, com tanques de 12 litros para água limpa/suja e largura de trabalho de 35 cm.
      • Carregador de bordo, bateria de íon-lítio de 21 Ah, máx. 1400 m²/h
      • Escova de rolo vermelha, rodo reto, compatível com o sistema de gestão de equipamentos Kärcher.
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