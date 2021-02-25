Limpa tanto para a frente como para trás, e também consegue subir e descer escadas graças ao seu baixo peso e facilidade de transporte: a nossa lavadora-secadora a bateria BR 35/12 C é a solução de limpeza ideal e eficiente para áreas pequenas e com muitos móveis. A sua cabeça de escova rotativa com tecnologia KART (Kärcher Advanced Response Technology) permite trabalhar em espaços apertados, garantindo assim máxima manobrabilidade e agilidade. A potente bateria de iões de lítio de longa duração possibilita utilizações prolongadas, pode ser recarregada rapidamente, não requer qualquer manutenção e dura até 3 vezes mais do que as baterias de chumbo-ácido convencionais. O excelente equipamento da BR 35/12 C é complementado pelo modo eco!efficiency, que, com o toque de um botão, reduz consideravelmente o consumo de energia, prolonga a autonomia da bateria e reduz o ruído de funcionamento em cerca de 40%, permitindo assim a sua utilização em áreas sensíveis ao ruído.

Cabeça da escova rotativa em +/-200° com tecnologia KART, permitindo o direcionamento da máquina. Para um manuseio confortável em curvas. Extremamente manobrável e eficaz – ideal para áreas com muitos móveis. A escova está sempre perpendicular à direção do movimento. O rodo absorve a água de forma confiável em todos os cantos. Se necessário, também pode limpar e aspirar em modo inverso. Sustentável: 30% de material reciclado e modo de ecoeficiência. Economiza recursos e aumenta o tempo de execução em até 50%. 40% mais silencioso. Redução das emissões de CO₂. Inclui uma bateria de íon-lítio de alto desempenho. Totalmente isenta de manutenção, apesar de ter uma vida útil três vezes maior que a das baterias convencionais. O carregamento provisório ou parcial também é possível quando necessário. Carregamento rápido (carga completa em três horas, carga pela metade em uma hora). Máquina compacta Pode ser afastado da parede num ângulo de 90°. Sem saliências da máquina; fácil manuseio. Peso da máquina muito baixo 35% mais leve que máquinas similares. Mais fácil de manobrar sobre degraus, soleiras ou escadas. Mais fácil de transportar em veículos. Guidão dobrável Compacto para fácil armazenamento. Pode ser transportado até mesmo em veículos pequenos. Guidão com altura ajustável Design ergonômico: pode ser adaptado a diferentes alturas de usuários. Inclui carregador potente integrado. O carregador de baterias está sempre à mão, pronto para carregar a qualquer momento. Uma carga completa leva três horas, uma carga parcial leva uma hora. Pode ser recarregada a qualquer momento entre as cargas completas. O carregador de baterias desliga-se automaticamente. Não há consumo de energia no modo de espera. Tecnologia de rolos Alta pressão de contato para remover sujidade persistente. Também muito eficaz em revestimentos de piso ásperos ou para limpeza de juntas. Resultado de limpeza uniforme. Inclui função de varredura Varra, esfregue e aspire com eficiência em uma única etapa. Apanha até mesmo pequenas pedras, lascas de madeira e outras peças pequenas. Garante o funcionamento ideal do rodo.