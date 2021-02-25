Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Secadoras de piso
Referência: 1.783-467.0
Tipo de acionamento
Bateria
Transmissão por tração
Avanço por rotação da escova
Largura de trabalho, pincéis (mm)
350
Largura de trabalho, aspiração (mm)
450
Reservatório de água doce/suja (L)
12 12
Desempenho teórico da área (m²/h)
1400
Desempenho prático da área (m²/h)
1050
Tipo de bateria
Íon de lítio
Bateria (V / Ah)
25.2 / 21
Autonomia da bateria (h)
1.5
Tempo de carregamento da bateria (h)
2.7
Fonte de alimentação para carregador de bateria (V / Hz)
220 - 240 / 50 - 60
Velocidade da escova (Rpm)
700 - 1500
pressão de contato da escova (g/cm² / kg)
80 - 150 / 6 - 12
largura de giro do corredor (mm)
1050
Consumo de água (L/min)
1
nível de pressão sonora (dB(A))
máx. 65
Potência de entrada nominal (W)
500
Cor
antracite
Peso total permitido (kg)
48
Peso sem acessórios (kg)
36
Medidas (CxLxA) (mm)
930 x 420 x 1100
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Ficha técnica