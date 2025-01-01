Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Secadoras de piso
Referência: 1.783-311.0
Tipo de acionamento
Operação de rede
Largura de trabalho, pincéis (mm)
400
Largura de trabalho, aspiração (mm)
400
Reservatório de água doce/suja (L)
10 10
Desempenho teórico da área (m²/h)
400
Desempenho prático da área (m²/h)
300
Velocidade da escova (Rpm)
1100
pressão de contato da escova (g/cm² / kg)
100 - 200 / 20 - 30
Consumo de água (L/min)
1
nível de pressão sonora (dB(A))
máx. 75
Tensão (V)
220 - 240
Freqüência (Hz)
50
Potência de entrada nominal (W)
2300
Cor
antracite
Peso sem acessórios (kg)
35.5
Medidas (CxLxA) (mm)
520 x 470 x 1150
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Product information