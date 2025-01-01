      Lavadora de piso Kärcher com estrutura preta e detalhes amarelos, vista de perfil em fundo branco.

      Secadoras de piso

      BR 40/10C

      Referência: 1.783-311.0

      • Lavadora-secadora compacta, com tanques de 10 litros para água limpa/suja e largura de trabalho de 40 cm.
      • Máquina com fio, máx. 400 m²/h
      • Escovas de rolo vermelhas, rodo reto, rodas de transporte
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