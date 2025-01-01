Esta lavadora-secadora compacta oferece flexibilidade de uso. A limpeza e a aspiração silenciosas são possíveis em ambas as direções. Possui uma alça de empurrar dobrável e reservatórios removíveis, facilitando o transporte graças à alça de travamento. As escovas e os bocais de sucção são facilmente substituídos em segundos, sem a necessidade de ferramentas.

Potente e rápido Duas escovas rotativas de alta velocidade com alta pressão de contato. Duas faixas de sucção recolhem a água, tanto para a frente como para trás. O piso pode ser transitado novamente imediatamente. Altura livre baixa Abre espaço debaixo dos móveis sem esforço. A alça de empurrar pode ser dobrada para baixo em ambas as direções. Para objetos muito baixos, o tanque também pode ser removido. Manutenção fácil Troca fácil e sem ferramentas das escovas e das ventosas. A barra de distribuição de água pode ser facilmente removida e limpa quando necessário. Todos os componentes elétricos são de fácil e rápida acessibilidade. Cabo ergonômico Para maior comodidade do usuário. Com controle integrado do fluxo de água e da escova. Ideal para transportar e guardar.