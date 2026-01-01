      Limpador de escada rolante BR 47/35 Esc | Kärcher

      Varredora Kärcher cinza com alças pretas, rodas amarelas e logotipo visível na frente.

      Limpador de escada rolante

      BR 47/35 Esc

      Este equipamento requer instruções de uso.

      Referência: 1.310-109.0

      Máquina para a limpeza básica de manutenção, de escadas e tapetes rolantes, com um rendimento de 2-3 escadas/tapetes rolantes por hora.
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