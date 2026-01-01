Limpador de escada rolante BR 47/35 Esc | Kärcher

A limpeza com a BR 47 35 esc é efectuada com as escadas/tapetes rolantes em funcionamento. A máquina é posicionada na parte inferior da escada rolante. Bicos especiais pulverizam o detergente sobre as escovas de lavagem que depois o aplicam sobre as escadas em movimento. (A escada rolante tem que estar em movimento). A solução de limpeza suja é depois aspirada durante o mesmo processo de limpeza. Este procedimento é feito pelas escovas de recolha que levam a solução suja até aos bicos de aspiração. A forma da cabeça das escovas e o motor da escova central permitem que as escovas limpem as ranhura mais exteriores das escadas rolantes. Um escorregão de centragem situado no centro da cabeça das escovas mantém a máquina alinhada durante o processo de lavagem. A BR 47 35 esc é adequada para as escadas/tapetes rolantes de vários fabricantes. Estão disponíveis quatro kits diferentes de pentes para as mais variadas marcas de escadas/tapetes rolantes. Os pentes encaixam-se nas ranhuras providenciando um selo entre a máquina e as ranhuras para uma recolha eficiente da sujidade.ura mais exteriores das escadas rolantes. Um escorregão de centragem situado no centro da cabeça das escovas mantém a máquina alinhada durante o processo de lavagem. A BR 47 35 esc é adequada para as escadas/tapetes rolantes de vários fabricantes. Estão disponíveis quatro kits diferentes de pentes para as mais variadas marcas de escadas/tapetes rolantes. Os pentes encaixam-se nas ranhuras providenciando um selo entre a máquina e as ranhuras para uma recolha eficiente da sujidade.

Excelente potência de aspiração A água de lavagem é eficientemente aspirada pelo equipamento, pelas duas potentes turbinas de aspiração em conjunto com 4 mangueiras de aspiração e pentes adequados. Evita que a água pingue no poço da escada rolante. Adequada para escadas rolantes. Pentes que penetram nas ranhuras da escada rolante, o que permite a aspiração. Diferentes pentes disponíveis para adequação aos diferentes tipos de escada rolante, o que assegura que a água é eficientemente aspirada. É fácil manter-se de pé na parte de trás da máquina durante a utilização Fácil de utilizar Substituição das escovas e pente sem ferramentas Quando os depósitos estão vazios, as escovas e pentes podem ser substituídos sem ferramentas adicionais. A cabeça de escovas é rebaixado nas escadas rolantes Utilização segura Alta qualidade Os componentes de alta qualidade reduzem ao mínimo as necessidades de manutenção Sem vibrações Maior conforto Potente turbina de aspiração Para uma elevadíssima potência de aspiração. A água de lavagem é aspirada de forma fiável com 4 mangueiras de aspiração e pentes adequados. Reduzida cabeça de escovagem Para utilização universal. Também adequada para escadas rolantes que sobem após 1 1/2 degrau.