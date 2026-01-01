      Secadoras de piso LIMPADORA DE PISOS BR 55/40 RS Bp Pack | Kärcher

      Lavadora de piso Kärcher com design robusto e volante, em fundo branco. Equipamento de limpeza profissional.

      Secadoras de piso

      LIMPADORA DE PISOS BR 55/40 RS Bp Pack

      Este equipamento requer instruções de uso.

      Referência: 1.533-173.0

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