Secadoras de piso LIMPADORA DE PISOS BR 55/40 RS Bp Pack | Kärcher

Site em manutenção - Prometemos ser breves
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Secadoras de piso
Este equipamento requer instruções de uso.
Referência: 1.533-173.0
Tipo de tração
Bateria
Transmissão por tração
motor de tração
Largura de trabalho, escovas (mm)
550
Largura de trabalho, aspiração (mm)
716
Depósito de água limpa/suja (L)
40 40
Desempenho teórico da área (m²/h)
3025
Desempenho prático da área (m²/h)
2200
Tipo de bateria
Sem necessidade de manutenção
Bateria (V / Ah)
36 / 76
Autonomia da bateria (h)
2.5
Tensão (alimentação do carregador de bateria) (V)
230
Frequência (alimentação do carregador de bateria) (Hz)
50 - 60
Velocidade da escova (Rpm)
1200
Pressão de contacto da escova (kg / g/cm²)
24 / 315
Consumo de água (L/min)
1.5
nível de pressão sonora (dB(A))
60
Potência de entrada nominal (W)
1480
Peso total permitido (kg)
330
Dimensões (C × L × A) (mm)
1118 x 691 x 1316
Conteúdo da embalagem
Equipamento