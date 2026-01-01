Secadoras de piso BR 75/75 W Classic Bp Pack 170Ah *EU | Kärcher

Site em manutenção - Prometemos ser breves
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Secadoras de piso
Este equipamento requer instruções de uso.
Referência: 1.127-036.0
Tipo de tração
Bateria
Largura de trabalho, escovas (mm)
750
Largura de trabalho, aspiração (mm)
1030
Depósito de água limpa/suja (L)
75 75
Desempenho teórico da área (m²/h)
3750
Desempenho prático da área (m²/h)
2250
Tipo de bateria
Sem necessidade de manutenção
Bateria (V / Ah)
24 / 170
Autonomia da bateria (h)
2.5
Tensão (alimentação do carregador de bateria) (V)
220 - 240
Frequência (alimentação do carregador de bateria) (Hz)
50 - 60
Velocidade de condução (km/h)
máx. 5
Velocidade da escova (Rpm)
1200
Pressão de contacto da escova (kg / g/cm²)
40.5 / 145
Consumo de água (L/min)
2.75
nível de pressão sonora (dB(A))
65 - 65
Potência de entrada nominal (W)
2050
Peso sem acessórios (kg)
100
Dimensões (C × L × A) (mm)
1520 x 810 x 1065
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Manual de instruções
Aceda facilmente ao manual online
Áreas de utilização