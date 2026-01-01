      Secadoras de piso BR 75/75 W Classic Bp Pack 170Ah *EU | Kärcher

      Lavadora de piso Kärcher cinza com detalhes amarelos, vista lateral em fundo branco.

      Secadoras de piso

      BR 75/75 W Classic Bp Pack 170Ah *EU

      Este equipamento requer instruções de uso.

      Referência: 1.127-036.0

      • Cabeça da escova e rodo fabricados em alumínio robusto.
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