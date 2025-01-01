Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Limpador de carpetes
Referência: 1.008-057.0
Desempenho da área (limpeza profunda / limpeza intermediária iCapsol) (m²/h)
150
Fluxo de ar (L/s)
46
Vácuo (mbar / kPa)
300 / 30
Pressão do jato para limpeza profunda (bar)
3.5
Taxa de pulverização para limpeza profunda (L/min)
1
Largura de trabalho, aspiração (mm)
315
Reservatório de água doce/suja (L)
15 / 17
Capacidade da turbina (W)
1130
Potência do motor do motor com escovas (W)
76
Peso sem acessórios (kg)
36
Peso, incluindo embalagem (kg)
35.5
Medidas (CxLxA) (mm)
920 x 360 x 750
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Manual