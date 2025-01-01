      Lavadora de carpetes Kärcher com design cinza e preto, rodas grandes e alça para transporte.

      Limpador de carpetes

      BRC 30/15 C

      Referência: 1.008-057.0

      • Máquina de limpeza de carpetes, com tanques de 15/17 litros para água limpa/suja e largura de trabalho de 30 cm.
      • Máquina com fio, máx. 900 m²/h
      • rolo de limpeza de carpetes
      Request a offer