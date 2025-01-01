A BRC 30/15 C é a máquina perfeita para a limpeza profunda de carpetes em áreas menores. Com sua escova flutuante, é possível obter resultados de limpeza perfeitos, mesmo em áreas irregulares. A BRC 30/15 também pode ser usada de forma flexível para a limpeza intermediária de carpetes com a pré-lavagem do agente de limpeza I-Capsol ou para a remoção seletiva de manchas.

Desempenho de limpeza poderoso A escova de rolo auxilia na limpeza profunda das fibras. Escova cilíndrica flutuante para uma limpeza uniforme. As fibras são alinhadas, garantindo uma aparência uniforme. Dimensões compactas Ideal para áreas entre 200 e 800 m2. Fácil de guardar. Fácil de transportar.