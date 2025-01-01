Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Limpador de carpetes
Referência: 1.008-062.0
Desempenho da área (limpeza profunda / limpeza intermediária iCapsol) (m²/h)
500 / 900
Fluxo de ar (L/s)
47
Vácuo (mbar / kPa)
290 / 29
Pressão de pulverização para limpeza intermediária (bar)
3.5
Pressão do jato para limpeza profunda (bar)
7
Taxa de pulverização para limpeza intermediária (L/min)
0.38
Taxa de pulverização para limpeza profunda (L/min)
2.5
Largura de trabalho, aspiração (cm)
48
Reservatório de água doce/suja (L)
22 / 19
Capacidade da turbina (W)
1200
Potência do motor do motor com escovas (W)
400
Peso sem acessórios (kg)
44.5
Peso, incluindo embalagem (kg)
50.5
Medidas (CxLxA) (mm)
889 x 470 x 1118
Conteúdo da embalagem
Equipamento
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