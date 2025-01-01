Em comparação com as máquinas de extração por pulverização convencionais, a lavadora de carpetes BRC 40/22 C permite trabalhar até 30% mais rápido, com limpeza profunda garantida. Isso é facilitado pela sua fácil manobrabilidade e pelo princípio de funcionamento sempre em movimento para a frente, evitando deslocamentos desnecessários. Ao mesmo tempo, um reservatório integrado recolhe com segurança as partículas presentes na superfície, como pelos ou fibras soltas do carpete. O equipamento é ideal para limpeza profunda de carpetes em superfícies pequenas e médias de até 1.000 m² e pode ser usado de forma flexível para extração por pulverização ou para limpeza intermediária. Ao utilizar o acessório de limpeza iCapsol RM 768, que recomendamos para limpeza intermediária, o tempo de secagem do carpete é reduzido para cerca de meia hora, tornando-o o método de limpeza ideal para carpetes de alto tráfego. Além disso, o cabeçote de limpeza, equipado com uma escova para carpetes e que pode ser girado com o volante, simplifica e acelera ainda mais a limpeza de superfícies de difícil acesso.

Cabeça de limpeza giratória de 200° Uma escova de rolo para carpetes facilita a limpeza completa. Extremamente fácil de manobrar, mesmo em superfícies desorganizadas. Para limpeza profunda e intermediária de carpetes Indicado tanto para limpeza profunda quanto para limpeza intermediária de carpetes. A limpeza profunda de carpetes com o rolo de limpeza auxilia na limpeza das fibras do carpete. Bocal manual opcional Para limpeza de cantos ou para extração de líquidos por pulverização em cadeiras e almofadas. Compartimento de varredura integrado Recolhe eficazmente fibras soltas de carpetes, cabelos e outras partículas depositadas na superfície. Reduz o entupimento do rodo, diminuindo assim os custos de manutenção. Somente no sentido de trabalho para a frente Prevenção de viagens desnecessárias sem passageiros. Desempenho de área até 30% superior ao das máquinas de extração por pulverização convencionais.