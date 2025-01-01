      Lavadora de piso Kärcher cinza e preta com alça amarela ajustável, rodas grandes e detalhes em amarelo.

      Limpador de carpetes

      BRC 40/22 C

      Referência: 1.008-062.0

      • Máquina de limpeza de carpetes, com tanques de 22/19 litros para água limpa/suja e largura de trabalho de 40 cm.
      • Máquina com fio, máx. 150 m²/h
      • rolo de limpeza de carpetes
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