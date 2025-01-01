A BRS 43/500 C é a máquina perfeita para uma limpeza intermediária produtiva de carpetes. Ela remove a sujeira de forma confiável e revitaliza o carpete. Partículas soltas de fiapos e sujeira são recolhidas durante a limpeza em um recipiente específico. O carpete já está seco e pronto para uso em apenas 20 minutos. Graças ao design compacto da máquina, ela também pode ser utilizada em áreas públicas. Com uma área de cobertura de até 600 m², a BRS 43/500 C também é adequada para revitalizar grandes áreas.

2 rolos contrarrotativos Alto desempenho de limpeza devido à alta pressão de contato. Limpa simultaneamente a pilha em profundidade por dois lados e alinha-se numa só direção. Garante contato uniforme com o piso, mesmo em superfícies irregulares. 2 em 1 Limpeza de fibras e varrição em uma única operação. Inclui recipiente para lixo.