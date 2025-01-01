Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Limpador de carpetes
Referência: 1.006-671.0
Desempenho da área (limpeza profunda / limpeza intermediária iCapsol) (m²/h)
300
Pressão de pulverização para limpeza intermediária (bar)
3.4
Taxa de pulverização para limpeza intermediária (L/min)
0.38
Reservatório de água doce/suja (L)
7.5
Potência do motor do motor com escovas (W)
370
Peso sem acessórios (kg)
25
Peso, incluindo embalagem (kg)
32.2
Medidas (CxLxA) (mm)
400 x 470 x 1160
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Ficha técnica
Manual de instruções