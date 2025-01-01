      Lavadora de piso Kärcher com design vertical, tanque branco e base preta, em fundo branco.

      Limpador de carpetes

      BRS 43/500 C

      Referência: 1.006-671.0

      • Limpadora de carpetes compacta, com reservatório de água limpa de 7,5 litros e largura de trabalho de 43 cm.
      • Máquina com fio, 300 m²/h
      • Rolos para limpeza de carpetes, tanque iCapsol
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