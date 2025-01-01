Ultraleve, potente e alimentado por bateria: é o primeiro aspirador do seu tipo a ostentar um peso de apenas 4,5 kg nas costas. Isso graças ao inovador material EPP, que também torna o aspirador de mochila BVL 3/1 Bp particularmente robusto e resistente, apesar do seu baixo peso. Seja para zeladores de escolas, profissionais autônomos ou para uso doméstico, a limpeza de locais e escadas torna-se muito mais fácil: o potente aspirador de mochila com reservatório de 3 litros é a solução perfeita para limpar espaços apertados. Enquanto a potente bateria Kärcher Battery Power garante longos períodos de funcionamento, a estrutura ergonômica facilita o transporte. Com seu prático painel de controle na alça da cintura para controlar todas as funções principais e adicionais, o BVL 3/1 Bp é extremamente fácil de usar e operar sem esforço. O motor EC sem escovas também é extremamente resistente ao desgaste. Além dos acessórios usuais, recursos extras, como o filtro HEPA-14, também estão disponíveis como opcionais. Ao encomendar esta versão, tenha em mente que a bateria Kärcher Battery Power e o carregador de bateria compatível devem ser encomendados separadamente.

Aspirador de pó de mochila ultraleve e sem fio Fabricado com EPP (polipropileno expandido) extremamente leve e inovador. Permite um trabalho ergonômico. Permite um transporte sem esforço. EPP (polipropileno expandido) altamente inovador Especialmente robusto e extremamente duradouro. Ultraleve. Extremamente ecológico, pois é 100% reciclável. Excelente ergonomia A estrutura de transporte Deuter® é extremamente confortável, mesmo durante longos períodos de uso. O painel de controle na alça da cintura permite controlar facilmente todas as funções. A mangueira de sucção pode ser conectada de forma diferente para pessoas destras e canhotas. Motor EC sem escovas Alta resistência ao desgaste e longa vida útil. Permite longos períodos de utilização e aumenta a eficiência e a produtividade. Modo eco!eficiência O modo eco!efficiency reduz o consumo de energia e o volume do aparelho, além de aumentar a autonomia da bateria. Flexibilidade total dentro da plataforma Kärcher 36 V. A bateria pode ser trocada rapidamente em outras máquinas, conforme necessário. Aumenta a produtividade e a segurança no trabalho.