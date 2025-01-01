      Aspirador de pó Kärcher portátil com design de mochila, mangueira cinza e bocal preto, adequado para uso em movimento.

      Aspirador de pó a bateria

      BVL 3/1 Bp

      Referência: 1.394-300.0

      • Ferramenta sem fio de 36 V, motor EC sem escovas, modo eco!efficiency
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