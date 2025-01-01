Nosso aspirador de pó de mochila ultraleve, potente e alimentado por bateria, o BVL 5/1 Bp, é o primeiro aspirador que, graças ao inovador material EPP, pesa menos de 4,6 kg (peso carregado nas costas) e cujas propriedades o tornam ultrarresistente e durável. Com uma potência de 500 watts, longa duração da bateria e um reservatório de 5 litros, o aspirador de pó de mochila é a primeira escolha para qualquer lugar onde espaços estreitos dificultam a limpeza – seja no cinema, em um avião, em ônibus e trens, para limpeza de escritórios ou até mesmo em escadas. A estrutura ergonômica e a operação sofisticada, com todas as funções importantes e recursos adicionais controlados por um painel de controle na alça da cintura, além do manuseio fácil com designs separados para usuários destros e canhotos, tornam seu uso confortável e sem esforço. O motor EC sem escovas também é extremamente resistente ao desgaste. Vários acessórios são fornecidos como padrão. Um filtro HEPA-14 também está disponível como opcional. Ao encomendar esta versão da máquina, tenha em mente que a potente bateria V Kärcher Power+ e o carregador correspondente devem ser adquiridos separadamente.

Aspirador de pó de mochila ultraleve e sem fio Fabricado com EPP (polipropileno expandido) extremamente leve e inovador. Permite um trabalho ergonômico. Permite um transporte sem esforço. EPP (polipropileno expandido) altamente inovador Especialmente robusto e extremamente duradouro. Ultraleve. Extremamente ecológico, pois é 100% reciclável. Excelente ergonomia A estrutura de transporte é extremamente confortável, mesmo durante longos períodos de uso. O painel de controle na alça da cintura permite controlar facilmente todas as funções. A mangueira de sucção pode ser conectada de forma diferente para pessoas destras e canhotas. Motor EC sem escovas Alta resistência ao desgaste e longa vida útil. Permite longos períodos de utilização e aumenta a eficiência e a produtividade. Modo eco!eficiência O modo eco!efficiency reduz o consumo de energia e o volume do aparelho, além de aumentar a autonomia da bateria. Flexibilidade total dentro da plataforma Kärcher 36 V. A bateria pode ser trocada rapidamente em outras máquinas, conforme necessário. Aumenta a produtividade e a segurança no trabalho.