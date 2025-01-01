      Aspirador de pó Kärcher tipo mochila com mangueira flexível e bocal retangular. Fundo branco.

      Awards and exclusive range

      IF Design Award 2022
      Green Good Design Award 2022
      Innovation Award 2022

      Aspirador de pó a bateria

      BVL 5/1 Bp

      Referência: 1.394-274.0

      • Mochila a vácuo com recipiente de 5 litros e peso inferior a 4,6 kg, feita de material EPP robusto e durável.
      • Ferramenta sem fio de 36 V, motor EC sem escovas, modo eco!efficiency
      • Bocal para pisos de 280 mm, tubo de sucção telescópico, bocal para frestas, bocal para estofados, cesto de filtro
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