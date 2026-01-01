Motosserra CS 400/36 Bp | Kärcher

Site em manutenção - Prometemos ser breves
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Plataforma de baterias
Plataforma de baterias de 36 V
Trilho guia (mm)
400
Velocidade da corrente (m/s)
23
Passo da corrente
3/8″
Espessura do elo de transmissão
1,3 mm / 0,050"
Número de elos de acionamento
56
Capacidade do tanque de óleo (mL)
160
Valor de vibração da alça dianteira (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²)
3
Valores de vibração para a alça traseira (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²)
3.4
Tração
Motor sem escovas
Tensão (V)
36
Rendimento por carga da bateria (Corte)
máx. 170 máx. 230
Autonomia por carga da bateria (min)
máx. 25 máx. 30
Peso sem acessórios (kg)
5
Peso incl. embalagem (kg)
6.1
Dimensões (C × L × A) (mm)
904 x 217 x 261
Conteúdo da embalagem
Áreas de utilização