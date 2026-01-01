      Motosserra CS 400/36 Bp | Kärcher

      Motosserra Kärcher Professional cinza com cabo preto e detalhes amarelos, vista lateral sobre fundo branco.

      Motosserra

      CS 400/36 Bp

      Referência: 1.042-504.0

      • Freio mecânico de corrente
      Solicitar uma proposta