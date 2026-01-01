Motosserra CS 400/36 Bp pack *EU | Kärcher

A robusta motosserra a bateria CS 400/36 Bp Pack da Kärcher é mais do que capaz de realizar tarefas diárias de manutenção doméstica, jardinagem, limpeza de entulhos após tempestades, pequenos trabalhos florestais ou melhorias em parques e áreas urbanas. Perfeitamente equilibrada e com ótima ergonomia, ela oferece vibração mínima e zero emissão de gases de escape. Menos ruidosa que as máquinas a gasolina, possui custos operacionais e de manutenção comparativamente baixos.

Freio mecânico de corrente Interrompe imediatamente a corrente em caso de recuo. Lubrificação automática da corrente Lubrificação ideal da corrente para uma longa vida útil. Reduz o esforço de manutenção. Tanque de óleo integrado com janela de visualização O nível de enchimento é claramente visível e fácil de ler. Tampa do tanque de óleo instalada para evitar vazamentos. Chaves combinadas integradas Permite o retensionamento rápido da corrente. Corrente e trilho fáceis de trocar. Rápido e potente Uma velocidade de corrente mais elevada, de 23 m/s, garante cortes mais rápidos e precisos. Alto desempenho, comparável ao de máquinas a gasolina, mesmo para madeira dura. Motor sem escovas Requer manutenção mínima e possui longa vida útil. Baixa geração de calor e alta eficiência. Flexibilidade total dentro da plataforma Kärcher 36 V. A bateria pode ser trocada rapidamente em outras máquinas, conforme necessário. Aumenta a produtividade e a segurança no trabalho. Sem emissão de substâncias nocivas e CO₂ Protege o meio ambiente e a saúde do usuário. Vibração significativamente menor em comparação com máquinas movidas a gasolina. Trabalho sem esforço por longos períodos. Protege a saúde do usuário. Custos de operação e manutenção até 90% menores em comparação com ferramentas a gasolina. Particularmente econômico porque não há custos operacionais, como por exemplo, com gasolina.