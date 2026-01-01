Motosserra CS 400/36 Bp pack *EU | Kärcher

Site em manutenção - Prometemos ser breves
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Motosserra
Referência: 1.042-505.0
Plataforma de baterias
Plataforma de baterias de 36 V
Trilho guia (mm)
400
Velocidade da corrente (m/s)
23
Passo da corrente
3/8″
Espessura do elo de transmissão
1,3 mm / 0,050"
Número de elos de acionamento
56
Capacidade do tanque de óleo (mL)
160
Tração
Motor sem escovas
Tipo de Bateria
Bateria amovível de iões de lítio
Tensão (V)
36
Capacidade (Ah)
7.5
Rendimento por carga da bateria (Corte)
máx. 170 máx. 230
Autonomia por carga da bateria (min)
máx. 25 máx. 30
Tensão (alimentação do carregador de bateria) (V)
100 - 240
Frequência (alimentação do carregador de bateria) (Hz)
50 - 60
Comprimento do cabo do carregador de bateria (m)
1.2
Peso sem acessórios (kg)
4
Peso incl. embalagem (kg)
9.4
Dimensões (C × L × A) (mm)
880 x 210 x 250
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Ficha técnica
Áreas de utilização