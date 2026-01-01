      Motosserra CS 400/36 Bp pack *EU | Kärcher

      Motosserra Kärcher cinzenta e preta com detalhes amarelos, isolada em fundo branco.

      Motosserra

      CS 400/36 Bp pack *EU

      Referência: 1.042-505.0

      • Freio mecânico de corrente
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