      Aspirador vertical Kärcher cinza com detalhes amarelos, visto de frente em fundo branco.

      Aspirador de pó vertical tipo escova

      CV 30/1 *EU

      Referência: 1.023-121.0

      O aspirador vertical com escovas CV 30/1 impressiona com um acoplamento centrífugo patenteado, sistema de filtragem tripla, substituição da escova sem ferramentas e sistema de troca rápida do cabo de alimentação que economiza tempo.
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