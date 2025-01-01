Com uma ampla largura de trabalho de 300 mm, o nosso aspirador vertical com escova CV 30/1 é ideal também para a limpeza de grandes áreas – seja no comércio a retalho, showrooms, hotelaria, restaurantes ou muitas outras aplicações. Cantos, corrimãos e pequenos nichos são limpos sem esforço, de forma rápida e intensiva, graças ao tubo de sucção removível com mangueira extensível. Detalhes inovadores do equipamento, como o acoplamento centrífugo patenteado, que liberta automaticamente o rolo se a escova estiver obstruída com sujidade, ou a libertação automática da escova, que evita a deformação das correias e danos no tapete quando o aparelho está inativo, comprovam o conceito inteligente e seguro da máquina. Duas dobradiças robustas entre a cabeça da escova e a parte de sucção, bem como a placa deslizante em plástico de alta qualidade, são representativas do nosso compromisso com a qualidade. A utilização também é confortável: se necessário, a escova pode ser facilmente substituída sem necessidade de ferramentas. E mesmo o cabo de alimentação pode ser substituído durante a manutenção sem qualquer conhecimento prévio, graças ao sistema de troca rápida.

Ajuste manual da escova de rolo Graças ao ajuste de altura, a escova de rolo pode ser ajustada para qualquer altura de pelo de carpete. Substituição das escovas sem ferramentas Troca rápida da escova de rolo sem necessidade de ferramentas. Sistema de troca rápida para cabo de alimentação Substituição de cabos de energia economizando tempo e dinheiro, sem necessidade de conhecimento prévio. Acoplamento centrífugo patenteado Para uma vida útil mais longa: o inovador acoplamento centrífugo patenteado protege toda a cabeça da escova contra sobrecargas, evitando assim custos elevados de manutenção.