Aspirador de pó vertical com escova a bateria

Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Plataforma de baterias
Plataforma de bateria de 36 V
Vácuo (mbar / kPa)
187 / 18.7
Fluxo de ar (L/s)
34
Poder nominal (W)
420
nível de pressão sonora (dB(A))
64
Capacidade do contêiner (L)
3
Largura útil (cm)
30
Número de baterias necessárias (peç)
1
Desempenho por carga de bateria (m²)
200 250
Autonomia por carga de bateria (min)
máx. 50 máx. 32 máx. 67 máx. 47
Tempo de carregamento da bateria com carregador rápido: 80% / 100% (min)
44 68
Fonte de alimentação para carregador de bateria (V / Hz)
100 - 240 / 50 - 60
Cor
preto
Peso sem acessórios (kg)
6.5
Peso, incluindo embalagem (kg)
9.8
Medidas (CxLxA) (mm)
260 x 310 x 1150
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Manual
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Áreas de utilização