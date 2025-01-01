      Aspirador vertical Kärcher cinza com cabo preto e mangueira flexível.

      Aspirador de pó vertical com escova a bateria

      CV 30/2 Bp *INT

      Referência: 1.023-200.0

      O primeiro aspirador de pó profissional a bateria com escova rotativa para todos os tipos de carpetes e pisos duros: o CV 30/2 Bp. Com detecção automática de piso, baixa altura em relação ao solo e função de limpeza com escova rotativa.
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