O CV 30/2 Bp, com reservatório de 3 litros, é o primeiro aspirador vertical a bateria com escova rotativa para limpeza profissional de carpetes e pisos duros. Adapta-se perfeitamente ao tipo de piso graças à detecção automática. A potente escova limpa profundamente as fibras dos pisos têxteis, alinhando-as visivelmente. Compacto e fácil de manobrar, o aspirador vertical a bateria com escova rotativa limpa facilmente embaixo de camas e outros móveis, graças à sua baixa altura em relação ao solo. Isso o torna ideal para equipes de limpeza em edifícios ou no setor hoteleiro. Outra vantagem: função de autolimpeza rápida e higiênica da escova rotativa. Os pelos recolhidos pela escova são separados por meio do pedal e o restante é aspirado automaticamente. O aspirador vertical a bateria com escova rotativa CV 30/2 Bp possui um design ergonômico, com uma alça inovadora: botão liga/desliga, modo eco!efficiency e visor de LED com indicação da autonomia da bateria. Ao fazer seu pedido, lembre-se de que, para esta versão, a potente bateria Kärcher Battery Power+ e o carregador de bateria compatível devem ser adquiridos separadamente. Um filtro HEPA-14 de alta eficiência está disponível comoopcional.

Detecção automática de piso Adaptação automática do desempenho de limpeza à respectiva superfície. Resultados de limpeza excelentes em pisos têxteis e duros. Função de autolimpeza da escova rotativa acionada por pedal Os pelos recolhidos pela escova são separados e aspirados. Limpeza rápida e eficaz da escova de rolo sem precisar removê-la. Limpeza da escova rotativa sem contato e, portanto, particularmente higiênica. Cabo multifuncional e inovador com visor LED Com interruptor liga/desliga ergonômico. Com o modo eco!efficiency: prolonga a duração da bateria e reduz o ruído de funcionamento. Visor LED com indicação prática da autonomia restante da bateria. Design compacto com altura ao solo muito baixa O aspirador de pó vertical flexível com escova pode ser alinhado rente ao chão. Permite aspirar sem esforço debaixo de camas e outros móveis. Plataforma de baterias Kärcher Battery Power+ de 36 V Compatível com todas as baterias Kärcher Battery Power+ e Battery Power de 36 V. A bateria pode ser trocada rapidamente em outras máquinas, conforme necessário.