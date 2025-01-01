      Aspirador vertical Kärcher cinza e preto com detalhes amarelos, visto em fundo branco.

      Aspirador de pó vertical tipo escova

      CV 38/2 Adv *EU

      Referência: 1.033-336.0

      Com um sistema de troca rápida para o cabo de alimentação Glideflex e suporte para acessórios integrado: o aspirador de carpetes CV 38/2 Adv é fácil de usar e potente, oferecendo alto desempenho em grandes áreas.
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