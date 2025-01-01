Equipamento ergonômico, potente e de alta qualidade: o nosso aspirador de carpetes CV 38/2 Adv, com cabo de alimentação Glideflex flexível e resistente, largura de trabalho extra grande e excelente poder de sucção, impressiona em qualquer lugar onde grandes áreas acarpetadas precisem ser limpas com rapidez e eficiência. Seja no setor varejista, na indústria hoteleira e de alimentação, em escritórios, edifícios públicos ou espaços de exposição, o baixo peso e a alça ergonômica com interruptor liga/desliga integrado garantem um manuseio confortável e um trabalho sem fadiga em todos os momentos. Os acessórios integrados diretamente no aparelho ampliam as possibilidades de uso, permitindo a limpeza rápida e eficiente de bordas ou nichos estreitos, enquanto um auxílio visual para ajuste da escova permite o ajuste preciso da escova à altura da fibra do carpete. O sistema de remoção patenteado permite a substituição praticamente sem poeira dos sacos de filtro de lã extremamente resistentes a rasgos. Outros recursos que economizam tempo e dinheiro, como o sistema de troca rápida do cabo de alimentação ou a opção de substituir a escova sem ferramentas, completam o conceito inteligente do aparelho.

Luz indicadora Indicação visual para ajuste da altura do rolo da escova. Escova de rolo ajustável para diferentes alturas de pelo de carpete. Ajuste otimizado da altura do rolo da escova para resultados de limpeza ideais. Sistema de troca rápida para cabo de alimentação Glideflex Cabo de alimentação Glideflex particularmente flexível, resistente e duradouro. Fácil de alterar e não requer nenhum conhecimento prévio. Economiza tempo e reduz custos de serviço. Opção de limpeza flexível e eficaz Remoção fácil e rápida da mangueira de sucção extensível. Remoção fácil de obstruções, se necessário. Substituição das escovas sem ferramentas Troca rápida da escova de rolo sem necessidade de ferramentas. Economiza tempo e reduz custos de serviço. Cabo ergonômico com interruptor liga/desliga Para um manuseio confortável e fácil de usar. A integração do interruptor liga/desliga é outra vantagem em termos de ergonomia. Permite um trabalho confortável e sem fadiga. Armazenamento de acessórios a bordo Sistema de encaixe para armazenamento seguro dos bicos de sucção. Bocal para frestas e bocal para estofados sempre à mão. Filtro HEPA (opcional) Filtro HEPA 13 certificado de acordo com a norma de teste DIN EN 1822:2019. Grau de separação muito elevado, de 99,95%. Aerossóis, vírus e germes ficam quase completamente retidos.