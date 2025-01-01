Projetado para atender às mais altas exigências de limpeza e desempenho em grandes áreas, o aspirador vertical com escova CV 38/2 é ideal para a limpeza eficiente de grandes espaços. Seja em escritórios ou showrooms, hotéis e restaurantes, lojas ou edifícios públicos: graças à largura de trabalho extra grande e aos diversos detalhes práticos, a limpeza de carpetes é rápida e confortável. A alça ergonômica com interruptor liga/desliga integrado se encaixa perfeitamente na mão, o baixo peso do aparelho permite um trabalho sem fadiga e os acessórios sempre ao alcance garantem resultados de limpeza perfeitos, mesmo em cantos e nichos. Além disso, o auxílio óptico para ajuste da escova permite um ajuste preciso da escova à altura da fibra do carpete. Quando a manutenção for necessária, o inovador sistema de troca rápida do cabo de alimentação e a opção de substituição da escova sem ferramentas reduzem significativamente o tempo e os custos normalmente exigidos. E, por último, mas não menos importante, o sistema de remoção patenteado e especialmente desenvolvido permite a troca dos sacos de filtro de lã extremamente resistentes a rasgos praticamente sem poeira.

Luz indicadora Indicação visual para ajuste da altura do rolo da escova. Escova de rolo ajustável para diferentes alturas de pelo de carpete. Ajuste otimizado da altura do rolo da escova para resultados de limpeza ideais. Sistema de troca rápida para cabo de alimentação É possível conectar o cabo de alimentação e trocar a bateria com muita facilidade. Fácil de alterar rapidamente e não requer nenhum conhecimento prévio. Economiza tempo e reduz custos de serviço. Opção de limpeza flexível e eficaz Remoção fácil e rápida da mangueira de sucção extensível. Remoção fácil de obstruções, se necessário. Substituição das escovas sem ferramentas Troca rápida da escova de rolo sem necessidade de ferramentas. Cabo ergonômico com interruptor liga/desliga Para um manuseio confortável e fácil de usar. A integração do interruptor liga/desliga é outra vantagem em termos de ergonomia. Permite um trabalho confortável e sem fadiga. Armazenamento de acessórios a bordo Sistema de encaixe para armazenamento seguro dos bicos de sucção. Bocal para frestas e bocal para estofados sempre à mão. Filtro HEPA (opcional) Filtro HEPA 13 certificado de acordo com a norma de teste DIN EN 1822:2019. Grau de separação muito elevado, de 99,95%. Aerossóis, vírus e germes ficam quase completamente retidos.