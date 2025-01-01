      Aspirador vertical Kärcher cinza e preto com detalhes amarelos, visto em fundo branco.

      Aspirador de pó vertical tipo escova

      CV 38/2 *EU

      Referência: 1.033-335.0

      Atende às mais altas exigências em termos de desempenho de área, resultados de limpeza e ergonomia: o aspirador vertical com escova CV 38/2, fácil e prático de usar, possui auxílio óptico para ajuste da escova.
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