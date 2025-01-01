Com o nosso aspirador vertical de escovas CV 48/2 Adv, estará perfeitamente posicionado para aplicações de limpeza intensiva no comércio a retalho, hotelaria e restauração, escritórios, edifícios públicos ou showrooms. A largura de trabalho extra grande da máquina permite também uma limpeza eficaz, rápida e eficiente de grandes áreas. Os acessórios integrados diretamente na máquina garantem que também as bordas ou pequenos nichos possam ser alcançados, enquanto um sistema ótico de ajuste da escova assegura que a altura da escova e da fibra estejam perfeitamente alinhadas. Soluções inteligentes, como o sistema de troca rápida do cabo de alimentação Gleitflex resistente, a substituição da escova sem ferramentas ou o sistema patenteado de remoção para substituição quase sem poeira dos sacos de filtro de lã extremamente resistentes a rasgos, destacam a facilidade de utilização desta máquina. O CV 48/2 Adv impressiona também pelas suas características ergonómicas. Por exemplo, o seu baixo peso favorece longos períodos de trabalho, sem esforço excessivo.

Luz indicadora Indicação visual para ajuste da altura do rolo da escova. Escova de rolo ajustável para diferentes alturas de pelo de carpete. Ajuste otimizado da altura do rolo da escova para resultados de limpeza ideais. Sistema de troca rápida para cabo de alimentação Glideflex Cabo de alimentação Glideflex particularmente flexível, resistente e duradouro. Fácil de alterar e não requer nenhum conhecimento prévio. Economiza tempo e reduz custos de serviço. Opção de limpeza flexível e eficaz A mangueira de sucção extensível pode ser removida facilmente, o que significa que os bloqueios podem ser desobstruídos de forma rápida e sem esforço. Substituição das escovas sem ferramentas Troca rápida da escova de rolo sem necessidade de ferramentas. Economiza tempo e reduz custos de serviço.