      Aspirador vertical Kärcher cinza com detalhes amarelos, mangueira flexível e rodas na base.

      Aspirador de pó vertical tipo escova

      CV 48/2 Adv *EU

      Referência: 1.057-329.0

      O nosso aspirador vertical com escovas CV 48/2 Adv impressiona pela excelente relação preço-desempenho, elevado conforto ergonômico, operação simples e alto desempenho de cobertura.
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