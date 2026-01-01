      Aspirador de pó vertical tipo escova CV 48/2 *EU | Kärcher

      Aspirador vertical Kärcher cinza com detalhes amarelos, mangueira flexível e rodas na base.

      Aspirador de pó vertical tipo escova

      CV 48/2 *EU

      Referência: 1.057-328.0

      Aspirador vertical ergonômico com escova CV 48/2, com acessórios e suportes de cabo integrados, substituição da escova sem ferramentas e sistema de troca rápida do cabo de alimentação. Alto desempenho de área.
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