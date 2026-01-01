Aspirador de pó vertical tipo escova CV 48/2 *EU | Kärcher

Muito fácil de operar, equipada com recursos inteligentes de série e ideal para grandes áreas com ampla largura de trabalho: a nossa aspiradora vertical com escova CV 48/2 oferece tudo o que você precisa para uma limpeza rápida, eficiente e delicada. Graças ao seu baixo peso, permite longos períodos de trabalho sem fadiga. Os acessórios integrados garantem a limpeza completa de pequenos nichos e cantos. Soluções inteligentes, como o auxílio óptico de ajuste da escova para o ajuste preciso da altura da escova à altura das fibras ou o sistema patenteado de remoção para substituição quase sem poeira dos sacos de filtro de lã resistentes a rasgos, facilitam muito o seu trabalho. O equipamento da CV 48/2 é complementado por um sistema de troca rápida do cabo de alimentação, bem como a opção de substituição da escova sem ferramentas. Esta potente máquina é adequada para diversas aplicações, desde o setor hoteleiro e restaurantes até o comércio varejista, edifícios públicos e showrooms.

Luz indicadora A luz indicadora mostra quando a escova rotativa precisa ser ajustada para obter resultados de limpeza ideais. Sistema de troca rápida para cabo de alimentação Substituição de cabos de energia economizando tempo e dinheiro, sem necessidade de conhecimento prévio. Opção de limpeza flexível e eficaz A mangueira de sucção extensível pode ser removida facilmente, o que significa que os bloqueios podem ser desobstruídos de forma rápida e sem esforço. Substituição das escovas sem ferramentas Troca rápida da escova de rolo sem necessidade de ferramentas.