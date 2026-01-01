Aspirador de pó vertical tipo escova CV 48/2 *EU | Kärcher

Site em manutenção - Prometemos ser breves
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Aspirador de pó vertical tipo escova
Referência: 1.057-328.0Aspirador vertical ergonômico com escova CV 48/2, com acessórios e suportes de cabo integrados, substituição da escova sem ferramentas e sistema de troca rápida do cabo de alimentação. Alto desempenho de área.
Tensão (V)
220 - 240
Frequência (Hz)
50 - 60
Largura útil (cm)
48
Aspiração (mbar / kPa)
200 / 20
Caudal de ar (L/s)
40
Poder nominal (W)
850
Capacidade do depósito (L)
5.5
Largura nominal padrão ( )
35
Comprimento do cabo (m)
12
nível de pressão sonora (dB(A))
65
Potência do motor da escova (W)
150
Cor
antracite
Peso sem acessórios (kg)
9.1
Peso incl. embalagem (kg)
13.2
Dimensões (C × L × A) (mm)
370 x 485 x 1215
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Ficha técnica
Garantia Legal