Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Aspirador de pó vertical tipo escova
This device requires instruction
Referência: 1.012-109.0
Tensão (V)
36
Freqüência (Hz)
50 - 60
Largura útil (mm)
600
Vácuo (kPa / mbar)
11.7 / 117
Fluxo de ar (L/h)
33.98
Poder nominal (W)
1620
Largura nominal padrão ( )
32
nível de pressão sonora (dB(A))
68
Potência do motor do motor com escovas (W)
373
Cor
antracite
Peso sem acessórios (kg)
187
Peso, incluindo embalagem (kg)
323.6
Medidas (CxLxA) (mm)
1241 x 787 x 1316
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Manual
Aceda facilmente ao manual online
Áreas de utilização