      Varredora Kärcher cinza com alça preta, botões amarelos e escova lateral, em fundo branco.

      Aspirador de Carpetes

      CVS 65/1 Bp

      Referência: 1.517-301.0

      • Sistema de filtro HEPA de dois estágios
      • Operação autônoma da bateria
      • Baixo ruído de funcionamento
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