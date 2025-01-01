A potente bateria de íon-lítio de 36 volts do nosso limpador de carpetes CVS 65/1 Bp permite até 60 minutos de limpeza altamente eficaz de carpetes por vez. Isso equivale a uma área de até 1.800 m²/h com apenas uma carga de bateria. O limpador de carpetes é particularmente adequado para a limpeza de carpetes de lã agulhada e veludo curto. Como o rolo de limpeza principal da máquina pode ser ajustado de forma otimizada para uma ampla variedade de tipos de carpete, é fácil de usar em carpetes de laço e veludo longo. A configuração precisa também evita danos aos carpetes e reduz o desgaste do rolo. O CVS 65/1 Bp, portanto, já oferece os mesmos resultados de limpeza de um aspirador de pó vertical com escova após a primeira passada e é adequado para uso em áreas sensíveis ao ruído, graças ao seu baixo nível de ruído de operação de 56 dB(A). Além disso, possui um sistema de filtro HEPA de dois estágios para baixa emissão de poeira, uma escova lateral para limpeza de cantos e bordas, bem como rodas grandes. O carregador e a bateria não estão incluídos no pacote.

Operação autônoma da bateria Até 60 minutos de funcionamento contínuo com uma única carga de bateria. Suporte integrado para uma segunda bateria sobressalente. Visor grande e bem visível que mostra o tempo de funcionamento restante da bateria em minutos. Sistema de filtro HEPA de dois estágios. Limpeza automática do pré-filtro para um funcionamento sem poeira e resultados excelentes. Filtro HEPA eficiente (99,97% a 0,3 µm) para ar de exaustão limpo e livre de partículas. A caixa do filtro é fácil de remover e limpar. Ruído de funcionamento muito baixo Para uso em áreas sensíveis ao ruído e durante o horário comercial normal. Excelentes resultados de limpeza Rolo de varredura com ajuste intuitivo por meio de visor LED para otimizar a pressão de contato. Os melhores resultados de limpeza são obtidos com apenas uma passagem do aspirador. Escova de rolo que pode ser reajustada em caso de desgaste.