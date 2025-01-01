      Vassoura elétrica

      EB 30/1 Li-Ion

      Referência: 1.545-126.0

      • Silencioso, design plano, interruptor de pé para maior conveniência, posição de estacionamento, troca rápida de bateria.
      • Substituição da escova sem necessidade de ferramentas, cabo telescópico com altura ajustável
      • Escova de rolo, bateria, carregador rápido
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