Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
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Vassoura elétrica
Referência: 1.545-126.0
Largura útil (mm)
300
Capacidade do contêiner (L)
1
nível de pressão sonora (dB(A))
56
Corrente de carregamento (A)
1.8
Fonte de alimentação para carregador de bateria (V / Hz)
220 - 240 / 50 - 60
Tipo de Bateria
Bateria de íon-lítio
Tensão (V)
7.2
Capacidade da bateria
(2,5 Ah)
Autonomia da bateria em pisos duros (min)
51
Tempo de funcionamento da bateria em carpetes (min)
41
Cor
antracite
Peso sem acessórios (kg)
2.8
Peso, incluindo embalagem (kg)
3.1
Medidas (CxLxA) (mm)
250 x 300 x 1340
Conteúdo da embalagem
Ficha técnica
Manual de instruções