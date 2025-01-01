Com um interruptor liga/desliga acionado por pedal para maior praticidade, a vassoura elétrica sem fio EB 30/1 da Kärcher remove sujeira solta a apenas 2 milímetros das bordas. Graças ao seu cabo telescópico com altura ajustável e empunhadura ergonômica, a altura da vassoura pode ser adaptada à altura de cada usuário, proporcionando uma ergonomia perfeita. Além disso, ela desliza sem esforço em qualquer direção devido à junta cardan integrada e pode ser facilmente travada na posição vertical durante as pausas. Seu design compacto (apenas 9 cm) também facilita a limpeza embaixo de radiadores e móveis. A potente bateria de íon-lítio oferece uma autonomia de aproximadamente 40 minutos em carpetes e 50 minutos em pisos duros. Por fim, o carregador rápido incluso garante um carregamento rápido em menos de duas horas.

Troca de bateria fácil A potente bateria de íon-lítio é fácil de remover e trocar em uma única etapa. Substituição das escovas sem ferramentas A escova rotativa pode ser removida sem ferramentas para facilitar a limpeza. Carregador rápido Tempo de carregamento curto, longa duração da bateria: carrega as baterias completamente em menos de duas horas. O recipiente de resíduos é fácil de remover e substituir. Esvaziamento rápido e fácil sem contato com a sujeira.