      eco!Booster TR 040 | Kärcher

      Bico cinza de alta pressão Kärcher com parafusos visíveis, visto em fundo branco.

      eco!Booster TR 040

      Referência: 2.113-086.0

      O eco!Booster oferece um desempenho 50% superior em termos de área em comparação com o bico de alta pressão da Kärcher; ideal para superfícies delicadas. Para lavadoras de alta pressão de água fria e quente (bico tamanho 040).
      Solicitar uma proposta
      ¹⁾
      Com base na capacidade de limpar 50% mais área de superfície do que um jato plano padrão da Kärcher com a mesma quantidade de energia e água.