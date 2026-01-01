eco!Booster TR 040 | Kärcher

O eco!Booster é adequado para lavadoras de alta pressão de água fria e quente (até 85 °C) da Kärcher, é compatível com a interface EASY!Lock e possui um bico de 040 mm. Comparado ao bico de alta pressão da Kärcher, oferece um desempenho de limpeza 50% superior. A maior largura do jato garante menor consumo de energia e água, resultando em maior eficiência. É ideal para a limpeza de superfícies delicadas, como fachadas rebocadas ou paredes de madeira. O revolucionário conceito do bico direciona o jato de água com a ajuda do ar aspirado pelo sistema. Isso permite resultados de limpeza impressionantes em pouco tempo, o que é particularmente importante para setores como construção civil ou limpeza de veículos.

Desempenho de limpeza 50% superior em comparação com o jato plano. Limpeza completa, rápida e mais sustentável. 50% mais eficiência hídrica¹⁾ Economiza água. 50% mais eficiência energética¹⁾ Economiza energia. Extremamente versátil em sua aplicação. Particularmente indicado para superfícies delicadas, como tinta ou madeira.