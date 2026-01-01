      eco!Booster TR 045 | Kärcher

      Bico cinza de alta pressão Kärcher com parafusos visíveis, visto em fundo branco.

      eco!Booster TR 045

      Referência: 2.113-087.0

      O eco!Booster oferece 50% mais desempenho em área do que o bico de alta pressão da Kärcher; ideal para superfícies delicadas. Para lavadoras de alta pressão de água fria e quente (bico tamanho 045).
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      Com base na capacidade de limpar 50% mais área de superfície do que um jato plano padrão da Kärcher com a mesma quantidade de energia e água.