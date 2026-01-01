eco!Booster TR 045 | Kärcher

Comparado ao bocal de alta pressão da Kärcher, o eco!Booster oferece um desempenho de limpeza 50% superior. É ideal para a limpeza de superfícies delicadas, como fachadas rebocadas ou paredes de madeira. Além disso, a maior largura do jato proporciona maior eficiência, resultando em menor consumo de energia e água. O eco!Booster é compatível com lavadoras de alta pressão de água fria e quente (até 85 °C) da Kärcher, possui a interface EASY!Lock e um bocal de 045 mm. O revolucionário conceito do bocal utiliza a aspiração de ar para direcionar o jato de água. Dessa forma, obtêm-se resultados de limpeza superiores em menos tempo, o que faz uma diferença significativa para públicos-alvo como a indústria da construção civil ou a limpeza de veículos.

Desempenho de limpeza 50% superior em comparação com o jato plano. Limpeza completa, rápida e mais sustentável. 50% mais eficiência hídrica¹⁾ Economiza água. 50% mais eficiência energética¹⁾ Economiza energia. Extremamente versátil em sua aplicação. Particularmente indicado para superfícies delicadas, como tinta ou madeira.