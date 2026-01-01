eco!Booster TR 050 | Kärcher

Site em manutenção - Prometemos ser breves
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Referência: 2.113-088.0O eco!Booster oferece um desempenho 50% superior em termos de área em comparação com o bico de alta pressão da Kärcher; ideal para superfícies delicadas. Para lavadoras de alta pressão de água fria e quente (bico tamanho 050).
Pressão (bar)
máx. 300
Temperatura (°C)
máx. 85
Tamanho do bico ( )
50
Tópico de conexão
FÁCIL!Trava
Peso incl. embalagem (kg)
0.5
Ficha técnica
Garantia Legal
Áreas de utilização