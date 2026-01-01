eco!Booster TR 050 | Kärcher

Comparado ao bocal de alta pressão da Kärcher, o eco!Booster proporciona um desempenho de limpeza 50% superior e é ideal para superfícies delicadas, como fachadas rebocadas ou paredes de madeira. A eficiência resulta do aumento da largura do jato, o que leva a um menor consumo de energia e água. É adequado para lavadoras de alta pressão de água fria e quente (até 85 °C) da Kärcher, é compatível com a interface EASY!Lock e possui um bocal de 0,50 mm. Com o conceito revolucionário do bocal, o ar é aspirado para direcionar o jato de água. Isso permite excelentes resultados de limpeza em menos tempo, o que é particularmente importante em setores como construção civil ou limpeza de veículos.

Desempenho de limpeza 50% superior em comparação com o jato plano. Limpeza completa, rápida e mais sustentável. 50% mais eficiência hídrica¹⁾ Economiza água. 50% mais eficiência energética¹⁾ Economiza energia. Extremamente versátil em sua aplicação. Particularmente indicado para superfícies delicadas, como tinta ou madeira.