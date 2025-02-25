A recém-fundada Kärcher Municipal GmbH reúne toda a gama de equipamentos municipais. Nesta nova organização, as marcas Holder e Kärcher complementam-se perfeitamente e avançam com as suas respetivas competências subjacentes. Para si, enquanto cliente, isso significa ainda mais soluções para ainda mais aplicações ao longo de todo o ano. Com qualidade de primeira classe, de uma única fonte competente e em mais locais em todo o mundo. Suba a bordo e confie nos equipamentos municipais com futuro.

As varredoras municipais da Kärcher oferecem um desempenho excecional em qualquer lugar. Em grandes áreas, bem como em superfícies difíceis, estradas, caminhos, parques de estacionamento, áreas relvadas e instalações desportivas. Desde a limpeza de primavera, manutenção de áreas verdes no verão e na época das folhas, até ao serviço de inverno. Com os diferentes implementos, cada uma destas máquinas robustas oferece uma solução otimizada para a aplicação em termos de desempenho, operação e economia. E, assim, um investimento que mantém o seu valor ao longo de muitos anos.