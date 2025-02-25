      Equipamentos Municipais

      As nossas varredoras e transportadoras de implementos municipais com 26 a 156 HP (18,9 a 115 kW) oferecem um desempenho excecional para todas as finalidades. E impressionam com resultados perfeitos, robustez e possibilidades de utilização praticamente ilimitadas. Para explorar todo o potencial destes porta-implementos, estão disponíveis acessórios especiais. Soluções ideais para as mais diversas aplicações. Desenvolvido em colaboração com fabricantes de implementos de renome. A experiência líder em tecnologia e aplicação é combinada para uma eficiência de custos exemplar, graças à utilização otimizada da capacidade das máquinas.

      Porta-implementos multifuncionais e varredoras da Kärcher e Holder

      A recém-fundada Kärcher Municipal GmbH reúne toda a gama de equipamentos municipais. Nesta nova organização, as marcas Holder e Kärcher complementam-se perfeitamente e avançam com as suas respetivas competências subjacentes. Para si, enquanto cliente, isso significa ainda mais soluções para ainda mais aplicações ao longo de todo o ano. Com qualidade de primeira classe, de uma única fonte competente e em mais locais em todo o mundo. Suba a bordo e confie nos equipamentos municipais com futuro.

      As varredoras municipais da Kärcher oferecem um desempenho excecional em qualquer lugar. Em grandes áreas, bem como em superfícies difíceis, estradas, caminhos, parques de estacionamento, áreas relvadas e instalações desportivas. Desde a limpeza de primavera, manutenção de áreas verdes no verão e na época das folhas, até ao serviço de inverno. Com os diferentes implementos, cada uma destas máquinas robustas oferece uma solução otimizada para a aplicação em termos de desempenho, operação e economia. E, assim, um investimento que mantém o seu valor ao longo de muitos anos.

      MC 130

      MC 250

      MIC 35/MIC 42

      Funções bem pensadas – perfeitamente adaptadas às suas necessidades

      A estação de trabalho nas máquinas municipais Kärcher e Holder pode ser projetada com vários acessórios, tanto funcionais quanto convenientes. Opções como câmara traseira, rádio com leitor de CD, MP3, Bluetooth e sistema mãos-livres, banco confortável e espelho retrovisor aquecido servem para aumentar a segurança do condutor e facilitar as suas tarefas. O sistema cuidadosamente ajustado, composto por porta-implementos, implementos e acessórios, oferece um alto grau de funcionalidade e desempenho. A garantia de alta disponibilidade de peças sobressalentes com prazos de entrega mínimos e armazenamento a longo prazo assegura a prontidão operacional e a eficiência económica a longo prazo.

      Ausstattung

      Equipamento prático e confortável

      Do suporte para bebidas à bolsa para documentos, do assento confortável com suspensão pneumática ao rádio com leitor de CD – detalhes práticos e inteligentes tornam o trabalho particularmente agradável para o motorista.

      Konifguration

      Configurado de acordo com as suas necessidades

      Extras individuais, como mangueira móvel, sistema de circulação de água, tração e sistema hidráulico, ampliam a gama de aplicações e aumentam a eficiência.

      crubbing device

      A sua flexibilidade graças a inúmeros implementos

      A Kärcher oferece o implemento certo para cada tarefa: escovas de rolo frontais, sistemas de escovas com e sem escovas laterais e sistema de sucção para limpeza externa. Cortadores de relva, escovas para remoção de ervas daninhas e braço hidráulico para rega para manutenção de áreas verdes. Limpadores de neve, limpa-neves e espalhadores montados na parte superior para serviços de inverno. Limpadores de alta pressão e sistemas de lavagem para limpeza húmida.

      Ersatzteile

      Confiabilidade com a qual pode contar

      Apenas as peças originais Kärcher têm a proverbial qualidade Kärcher. Isto aplica-se às escovas laterais, ao óleo do motor e ao fluido hidráulico – e, naturalmente, também a todas as outras peças de desgaste, peças sobressalentes, lubrificantes e materiais operacionais. Nada é melhor e mais fiável do que o original.

      Hotline

      Os seus assistentes ao telefone

      Amigável. Competente. Orientado para soluções. Os funcionários da linha direta da Kärcher estão muito familiarizados com todas as máquinas, acessórios e produtos de limpeza, para que possam fornecer aconselhamento competente por telefone.

      Serviceverträge

      Manter o desempenho e o valor

      Desempenho sempre máximo: com os nossos contratos de assistência, as suas máquinas de limpeza Kärcher estão sempre prontas a usar – graças a inspeções regulares, manutenção ou ao pacote completo de assistência.

      MIC 42 clearing away snow

      Soluções de aplicação municipal

      As nossas soluções de aplicação para a área municipal oferecem o conceito ideal para cada necessidade e para cada estação do ano – seja para gelo e neve, manutenção de áreas verdes ou aplicações especiais, bem como varredura e aspiração.

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      Brochuras para download

      Aconselhamento, assistência e vendas

      A sua satisfação é o nosso objetivo. Por isso, adquira os equipamentos municipais da Kärcher exclusivamente no seu revendedor especializado em equipamentos municipais da Kärcher.

      Contato para a Kärcher Municipal:

      Tel.:   +351 211451190
      E-mail:  geral.pt@karcher.com