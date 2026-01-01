      Carrito Open 3 | Kärcher

      Carrinho de limpeza Kärcher com várias bandejas e compartimentos, estrutura metálica e rodas para mobilidade.

      Prémios e gama exclusiva

      Reddot Design Award 2021
      Green Good Design Award 2021

      Carrito Open 3

      Referência: 1.321-006.0

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