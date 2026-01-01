      Carrito Open 2 | Kärcher

      Carrinho de limpeza Kärcher com várias bandejas e compartimentos, estrutura metálica e rodas cinza.

      Prémios e gama exclusiva

      Reddot Design Award 2021
      Green Good Design Award 2021

      Carrito Open 2

      Referência: 1.321-005.0

      Solicitar uma proposta