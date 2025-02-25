      Geradores e bomba de águas residuais | Kärcher

      Geradores – máquinas robustas com grande potência

      Os dispositivos elétricos precisam de eletricidade, independentemente de onde sejam utilizados. E a eletricidade deve ser gerada onde quer que não haja fornecimento de energia. Para o fornecimento independente de energia e o funcionamento de máquinas de limpeza a alta pressão com água fria e quente em estaleiros de construção, municípios, agricultura e silvicultura, jardinagem e comércio, os nossos geradores a gasolina PGG 3/1, 6/1 e 8/3 são a primeira escolha. Dispositivos profissionais genuínos que fornecem energia elétrica continuamente aos profissionais, mesmo em operação contínua.

      Desempenho adequado e conexão correta

      Os nossos geradores PGG facilitam a localização da classe de desempenho adequada para cada aplicação. PGG significa Power Generator Gasoline, ou seja, geradores a gasolina. As combinações numéricas, como 8/3 ou 6/1, seguem na designação do modelo. O número antes da barra representa a potência em kW, o número após a barra representa as fases atuais, ou seja, 1 ou 3. Dependendo da carga de conexão do seu dispositivo e do modelo do dispositivo, você encontra imediatamente o gerador certo.

      Kärcher PGG Range
      PGG 6 1

      Móvel, prático e seguro

      Os consumidores com carga resistiva podem ser operados com uma carga de ligação semelhante à potência nominal do gerador. Isso inclui, por exemplo, aquecedores com ventilador, chaleiras, máquinas de café e lâmpadas. É diferente para os consumidores com motor elétrico. Estas máquinas têm uma corrente de arranque significativamente mais elevada e, por isso, uma carga indutiva ou capacitiva. Isto significa que, na prática, quando estas máquinas são ligadas, consomem temporariamente muito mais corrente do que a sua potência nominal. É o caso, por exemplo, de ferramentas elétricas, aparelhos de jardinagem, máquinas de limpeza de alta pressão, aspiradores e eletrodomésticos de grande porte. Portanto, deve escolher um gerador PGG com uma potência correspondentemente mais elevada.

      A tensão aumenta – o seu PGG ajusta-se

      Todos os geradores PGG possuem tecnologia AVR. Este controlo automático e eletrónico da tensão garante uma saída de corrente constante e estável. Isso significa que também pode operar com segurança consumidores sensíveis, bem como ferramentas elétricas controladas eletronicamente, com o nosso PGG.

      Geradores Kärcher PGG:

      • Fornecimento de máquinas elétricas com 230 V e/ou 400 V, mesmo onde não há alimentação elétrica.
      • Carga de ligação até 7,5 kW a 400 V.
      • Carga de ligação até 5,5 kW a 230 V.
      • Motores a gasolina com arranque elétrico conveniente.
      • Pega dobrável e pneus grandes e resistentes a furos para facilitar o transporte, mesmo em terrenos irregulares.

      Bomba de águas residuais – 5.000 baldes/hora

      A água não é apenas essencial, também pode ser um problema. Especialmente quando há grandes volumes de água em valas de escavação, caves, parques de estacionamento subterrâneos ou condutas de cabos. A nossa bomba para águas residuais WWP 45 foi concebida para este fim.

      Tem um débito de 750 l/min e também transporta facilmente materiais sólidos, como cascalho, folhas e lama, com um diâmetro de até 30 mm. O cesto de sucção retém as peças maiores. A WWP 45 também é adequada para bombear água limpa, por exemplo, para reabastecer tanques de reboques HD/HDS, encher contentores IB ou para irrigação na agricultura.

      Kärcher Schmutzwasserpumpe WWP 45
      Kärcher Waste Water Pump WWP 45

      O desempenho precisa de potência

      A bomba de águas residuais WWP 45 é acionada por um potente motor a gasolina (EU STAGE V) com um arranque manual simples e estrangulador para facilitar o arranque a frio. O WWP 45 pode funcionar ininterruptamente por até 2,2 horas e transportar 100.000 litros de água nesse período. Você pode controlar o WPP 45 de acordo com a aplicação através da velocidade decrescente. O nome do produto WWP significa Waste Water Pump (bomba para águas residuais) e o 45 representa o caudal de 45 m³/h ou 750 l/min.

      Sólido e completo

      Um dispositivo potente como o WWP 45 não só precisa de um acionamento potente, mas também de uma base sólida. A robusta estrutura tubular em aço forma esta base e, ao mesmo tempo, proporciona fácil acesso para trabalhos de manutenção e reparação. Isso torna o nosso WWP 45 tão fiável, seguro e robusto.

      Kärcher Waste Water Pump WWP 45

      Torne-se independente.

      Quando não há eletricidade e é necessário bombear grandes quantidades de água suja, você está profissionalmente equipado com os nossos geradores e a bomba de águas residuais.

      Os nossos geradores PGG e a bomba de águas residuais WWP 45 com motores em conformidade com a norma EU STAGE V geram eletricidade com um máximo de 7 kW e bombeiam até 100 000 litros de água suja com um único depósito de gasolina, em qualquer lugar e sem interrupção, durante um período de até 12 horas. Móvel, prático e seguro. Confiável, econômico e ecológico. E com os nossos modernos pacotes de serviços, terá ainda mais fiabilidade e independência.

      Kärcher generator PGG 8/3

      Geradores PGG 8/3, 6/1 e 3/1

      • Geradores síncronos fiáveis com motores a gasolina em conformidade com a norma EU STAGE V e arranque elétrico.
      • Potência contínua entre 2,8 e 7 kW – monofásica ou trifásica, dependendo da versão da máquina.
      • Saída CC (12 V).
      • Ecrã que mostra o estado de funcionamento.
      • Tanques de combustível grandes para tempos de funcionamento de 5,5 a 12 horas.
      • A tecnologia AVR mantém a tensão constante.
      • Os pneus à prova de furos e a pega dobrável garantem uma manobrabilidade ideal.
      • Proteção contra sobrecarga e controlo do nível de óleo.
      • Para utilização versátil, por exemplo, para operar ferramentas elétricas e máquinas de limpeza de alta pressão elétricas.
      Kärcher Waste water pump WWP 45

      Bomba para águas residuais WWP 45

      • Independente da rede elétrica.
      • Motor a gasolina potente em conformidade com a norma EU STAGE V com arranque manual fiável.
      • Tempo de funcionamento mínimo de 2,2 horas ou 100.000 l de água a 750 l/min.
      • Excelente desempenho: altura de sucção de até 7 m, altura de entrega de até 25 m.
      • Bombeia partículas com até 30 mm de diâmetro, sendo assim também adequada para água com sujeira grossa.
      • Estrutura tubular robusta em aço para proteção contra danos e para transporte com ganchos de guindaste.
      • Design compacto e leve.
      • Para utilização versátil, por exemplo, para bombear água de valas de escavação, caves, parques de estacionamento subterrâneos.
      • Todos os componentes são facilmente acessíveis e fáceis de manter.