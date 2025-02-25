Geradores e bomba de águas residuais | Kärcher

Os dispositivos elétricos precisam de eletricidade, independentemente de onde sejam utilizados. E a eletricidade deve ser gerada onde quer que não haja fornecimento de energia. Para o fornecimento independente de energia e o funcionamento de máquinas de limpeza a alta pressão com água fria e quente em estaleiros de construção, municípios, agricultura e silvicultura, jardinagem e comércio, os nossos geradores a gasolina PGG 3/1, 6/1 e 8/3 são a primeira escolha. Dispositivos profissionais genuínos que fornecem energia elétrica continuamente aos profissionais, mesmo em operação contínua.

Desempenho adequado e conexão correta

Os nossos geradores PGG facilitam a localização da classe de desempenho adequada para cada aplicação. PGG significa Power Generator Gasoline, ou seja, geradores a gasolina. As combinações numéricas, como 8/3 ou 6/1, seguem na designação do modelo. O número antes da barra representa a potência em kW, o número após a barra representa as fases atuais, ou seja, 1 ou 3. Dependendo da carga de conexão do seu dispositivo e do modelo do dispositivo, você encontra imediatamente o gerador certo.