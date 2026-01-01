Lavadora de alta pressão HD 10/21-4 S Plus | Kärcher

O limpador de alta pressão de água fria HD 10/21-4 S Plus é a máquina ideal para um trabalho ergonómico e sem fadiga. A pistola de gatilho Kärcher EASY!Force Advanced torna a sua utilização confortável, sem qualquer força de retenção. O controlador Servo Control regula a pressão e o volume de água. O bico rotativo Vibrasoft reduz as vibrações na lança de pulverização em até 30%. Materiais cuidadosamente selecionados e qualidade premium são as características do HD 10/21-4 S Plus. Uma bomba oscilante resistente, pistões de aço inoxidável e cabeça do cilindro em latão trabalham em parceria com um motor de 4 polos de baixa velocidade com sistema de arrefecimento ar-água. Os suportes de estrutura integrados feitos de alumínio formam um chassis leve, mas robusto, tornando o carregamento por grua uma opção. Para máxima portabilidade e proporções compactas, a unidade de motor e bomba é montada verticalmente numa disposição vertical. A máquina também possui arrumação de acessórios na forma de um compartimento de arrumação e ganchos ajustáveis.

Conceito de design compacto e vertical baseado na disposição vertical do motor e da unidade de bomba. Dimensões compactas e proporções que economizam espaço. Fácil de manobrar e transportar. A estabilidade máxima garante uma base firme para a máquina. Motor de baixa velocidade com 4 polos e sistema de refrigeração ar-água, bomba robusta com pistões de aço inoxidável e cabeçote de latão. Longa vida útil e baixos custos de manutenção. Alto desempenho e alta eficiência. Com função de sucção e temperatura da água até 60 °C. Vibrasoft Dirt Blaster Ergonômico Reduz as vibrações em até 30%. Reduz o volume e o nível de ruído. O bocal rotativo facilita as tarefas de limpeza mais complexas. O conceito de serviço inteligentemente concebido facilita operações rápidas no local. Cabeçote da bomba giratório. Indicador de nível de óleo e orifício de drenagem integrados ao chassi para maior praticidade. Construção modular, composta por bomba, motor e painel de controle. Ampla gama de acessórios com EASY!Lock A pressão e o volume de água podem ser ajustados no controlador Servo Control, localizado entre a lança e a pistola de gatilho. EASY!Force Advanced para trabalho sem fadiga e sem necessidade de força de retenção. Lança rotativa de aço inoxidável de 1050 mm. Ampla gama de acessórios e kits de montagem. Compartimento de armazenamento. Ganchos ajustáveis, por exemplo, para guardar uma segunda lança ou um cabo elétrico. Armazenamento para mangueira de alta pressão.