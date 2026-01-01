Lavadora de alta pressão HD 10/21-4 S ST Classic | Kärcher

A lavadora de alta pressão estacionária de água fria HD 10/21-4 S St. Classic oferece a combinação perfeita de limpeza de alto desempenho com operação, manutenção e instalação extremamente simples, graças à sua estrutura de aço na parede ou no piso. Isso se deve à potência do motor de 8 kW, que produz uma pressão de trabalho de até 210 bar e uma vazão horária de 1000 litros. Sob a estrutura de aço ultrarresistente, trabalham arduamente a bomba de virabrequim robusta e de fácil ajuste, com cabeçote de cilindro de latão de alta qualidade, e o motor de baixa rotação de 4 polos com desligamento automático e refrigeração a ar/água. Isso garante uma operação consistente, duradoura e confiável. Além disso, um filtro de água de fácil limpeza protege a bomba contra sujeira. Completada com uma gama abrangente de acessórios incluídos de série – pistola de gatilho, lança, mangueira de alta pressão de 10 metros e bico de alta pressão, todos com os inovadores engates rápidos EASY!Lock para maior rapidez e facilidade – a HD 10/21-4 S Classic é a escolha ideal para condições de trabalho exigentes.

Bomba de virabrequim potente e robusta com cabeçote de cilindro em latão e pistões com camisas de cerâmica. Alto desempenho e alta eficiência. Longa vida útil e baixos custos de manutenção. Com função de sucção e temperatura da água até 60 °C. Chassi robusto e fixo Uma estrutura robusta em aço tubular protege a máquina de forma confiável contra danos. Uma estrutura robusta de aço tubular protege todos os componentes. Espaço de armazenamento integrado para acessórios. Acessórios clássicos com conexões EASY!Lock Montagem e desmontagem rápidas, além de fácil substituição de acessórios. Acessórios robustos e duráveis. Fácil de usar Design de máquina claro Filtro de água grande para proteger a bomba. A pressão e o volume de água podem ser ajustados na própria bomba. O nível de enchimento e a qualidade do óleo podem ser verificados facilmente usando o visor e a vareta de medição. Motor de baixa velocidade de 4 polos com sistema de refrigeração ar-água Os componentes Kärcher, de alta qualidade e testados, garantem uma longa vida útil. Para alto desempenho e baixos custos de manutenção. Construído para durar, alta confiabilidade. Operação intuitiva e manutenção simples. O filtro de água integrado pode ser removido e limpo sem a necessidade de ferramentas. Boa acessibilidade para facilitar o serviço e a manutenção. Operação simples. Alta flexibilidade A extensa linha de acessórios oferece soluções de limpeza ergonômicas e econômicas para diversas aplicações. Ampla gama de acessórios para uma vasta gama de aplicações. Esforço mínimo de instalação.