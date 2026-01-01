      Lavadora de alta pressão HD 10/21-4 SXA Plus | Kärcher

      Lavadora de alta pressão Kärcher cinza com rodas, mangueira enrolada e pistola de pulverização.

      Prémios e gama exclusiva

      eye catcher world number one pw brand CMYK oth 04 EN CI15

      Lavadora de alta pressão

      HD 10/21-4 SXA Plus

      Referência: 1.286-953.0

      • Carretel de mangueira automático com mangueira de alta pressão de 20 m inclusa.
      • Motor refrigerado a ar/água
      • Pistola de alta pressão EASY!Force com economia de energia para trabalhos sem fadiga.
      Solicitar uma proposta