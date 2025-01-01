A lavadora de alta pressão de água fria HD 10/25-4 S Classic foi projetada para uso diário em condições adversas e impressiona com sua potência extrema. Ela se destaca pela construção sólida e estrutura robusta em aço. Sua montagem é fácil e intuitiva, e sua operação, rápida e descomplicada. Todas as peças importantes são de fácil e rápido acesso. A lavadora de alta pressão Super Class vem equipada com a pistola de alta pressão Classic, compatível com máquinas da linha HD Classic. Possui também um sistema de engate rápido EASY!Lock premium, que torna a montagem e desmontagem cinco vezes mais rápidas, economizando tempo e evitando complicações. Um filtro de água integrado protege a bomba de alta pressão contra partículas de sujeira e contaminantes, prolongando a vida útil da máquina. Uma potente bomba de virabrequim e materiais resistentes são a base da lavadora de alta pressão: cabeçote em latão e pistões com camisas de cerâmica. A pressão pode ser ajustada diretamente na bomba, conforme a necessidade. Motor de baixa velocidade com 4 polos e sistema de refrigeração ar-água para operação duradoura e confiável.

Bomba de virabrequim potente e robusta com cabeçote de cilindro em latão e pistões com camisas de cerâmica. Alto desempenho e alta eficiência. Longa vida útil e baixos custos de manutenção. Com função de sucção e temperatura da água até 60 °C. Estrutura robusta em aço com rodas grandes para máxima portabilidade. Protege a máquina mesmo em condições adversas. Simples e fácil de transportar. Espaço de armazenamento integrado para acessórios. Acessórios clássicos com conexões EASY!Lock Montagem e desmontagem rápidas, além de fácil substituição de acessórios. Acessórios robustos e duráveis. Fácil e intuitivo de operar. Design de máquina claro O filtro de água integrado pode ser removido e limpo sem a necessidade de ferramentas. A pressão e o volume de água podem ser ajustados na própria bomba. O nível de enchimento e a qualidade do óleo podem ser verificados facilmente usando o visor e a vareta de medição. Motor de baixa velocidade de 4 polos com sistema de refrigeração ar-água Longa vida útil e baixos custos de manutenção. Combina um sistema de refrigeração a água eficiente com um sistema de refrigeração a ar robusto para obter o máximo desempenho de refrigeração, mesmo em condições de temperatura ambiente e da água variáveis. Design compacto para máxima portabilidade.