Site em manutenção - Prometemos ser breves
Country: Portugal
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Lavadora de alta pressão
This device requires instruction
Order number: 1.286-954.0
Número de fases atuais (PH)
3
Tensão (V)
376 - 424
Freqüência (Hz)
50
Taxa de fluxo (L/h)
500 - 1000
Temperatura de entrada (°C)
60
Pressão de trabalho (bar)
80 - 250
Pressão máxima (bar)
280
Carga conectada (kW)
8.8
Cabo de alimentação (m)
5
Tamanho do bico
047
Entrada de água
1″
Cor
antracite
Peso (com acessórios) (kg)
69.8
Peso, incluindo embalagem (kg)
78.1
Medidas (CxLxA) (mm)
607 x 518 x 1063
Scope of supply
Equipment
Manual
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Manual
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Application areas