A lavadora de alta pressão de água fria HD 10/25-4 S Plus é a máquina ideal para uma operação ergonômica e fácil de usar. A pistola de gatilho Kärcher EASY!Force Advanced proporciona conforto no uso, sem a necessidade de força para segurar a máquina. A pressão e o volume de água podem ser ajustados no controlador Servo Control, localizado entre a lança e a pistola. Ao reduzir a pressão dessa forma, os usuários podem reagir rapidamente a superfícies delicadas, sem precisar trocar todo o bico. O bico rotativo Vibrasoft também reduz significativamente as vibrações na lança de pulverização. Sistemas de assistência e um indicador de status em LED aumentam a facilidade de uso. Materiais cuidadosamente selecionados garantem a qualidade premium desta máquina de classe superior. Uma bomba oscilante resistente, pistões de aço inoxidável e cabeçote de latão trabalham em conjunto com um motor de baixa rotação de 4 polos com sistema de refrigeração ar-água. Estruturas integradas de alumínio formam um chassi leve e robusto, permitindo o carregamento por guindaste. Para um design compacto e portátil, o conjunto motor-bomba é montado verticalmente. A máquina também possui espaço para guardar acessórios, na forma de um compartimento de armazenamento e ganchos ajustáveis.

Conceito de design compacto e vertical baseado na disposição vertical do motor e da unidade de bomba. Dimensões compactas e proporções que economizam espaço. Fácil de manobrar e transportar. A estabilidade máxima garante uma base firme para a máquina. Motor de baixa velocidade com 4 polos e sistema de refrigeração ar-água, bomba robusta com pistões de aço inoxidável e cabeçote de latão. Longa vida útil e baixos custos de manutenção. Alto desempenho e alta eficiência. Com função de sucção e temperatura da água até 60 °C. Vibrasoft Dirt Blaster Ergonômico Reduz as vibrações em até 30%. Reduz o volume e o nível de ruído. O bocal rotativo facilita as tarefas de limpeza mais complexas. Sistemas de assistência e indicador de status LED Sistema eletrônico integrado para monitoramento de máquinas. Desligamento automático em caso de baixa tensão ou sobretensão. Desliga-se em caso de fugas de corrente ou falha de fase. O conceito de serviço inteligentemente concebido facilita operações rápidas no local. Cabeçote da bomba giratório. Indicador de nível de óleo e orifício de drenagem integrados ao chassi para maior praticidade. Construção modular, composta por bomba, motor e painel de controle. Ampla gama de acessórios com EASY!Lock A pressão e o volume de água podem ser ajustados no controlador Servo Control, localizado entre a lança e a pistola de gatilho. EASY!Force Advanced para trabalho sem fadiga e sem necessidade de força de retenção. Lança rotativa de aço inoxidável de 1050 mm. Ampla gama de acessórios e kits de montagem. Compartimento de armazenamento. Ganchos ajustáveis, por exemplo, para guardar uma segunda lança ou um cabo elétrico. Armazenamento para mangueira de alta pressão.